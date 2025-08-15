Flamengo lidera chances de título no Brasileirão 2025; veja números e quem pode ser rebaixado

O Campeonato Brasileiro de 2025 está em sua fase decisiva, com a disputa pelo título se intensificando após o término do primeiro turno.

De acordo com um levantamento feito pelo blog Gato Mestre, do ge, o Flamengo se destaca como o principal favorito, com 38,34% de chance de conquistar o campeonato.

O Flamengo alcançou 40 pontos em 18 jogos até o momento, apresentando uma consistência notável que o mantém à frente dos concorrentes.

Com esse desempenho, a equipe carioca segue firme rumo ao título, liderando o cenário da competição. Logo atrás, Palmeiras e Cruzeiro disputam as vagas mais altas, com probabilidades de 30,37% e 22,87%, respectivamente.

Análise estatística: o que define as probabilidades?

Essas probabilidades são baseadas em análises estatísticas detalhadas, que consideram aspectos como desempenho ofensivo e defensivo de cada time, jogos restantes, mando de campo e expectativa de gols (xG).

Para isso, são feitas cerca de 10 mil simulações para cada partida que ainda será disputada, o que fornece uma previsão robusta sobre as possibilidades de cada time até o fim da competição.

Além dos três grandes favoritos, outras equipes como Botafogo, Bahia e Atlético-MG aparecem nas projeções, mas com chances inferiores a 4%. Embora a competição ainda seja acirrada, está claro que o favoritismo está concentrado em um pequeno grupo de clubes.

Quem luta contra o rebaixamento?

Na parte inferior da tabela, a situação é alarmante para alguns clubes. O Juventude lidera a lista de rebaixamento, com uma probabilidade assustadora de 94,95% de queda para a Série B.

O Sport segue com 75,81%, enquanto Fortaleza (61,35%), Vitória (52,78%) e Vasco (36,23%) também estão com grandes chances de rebaixamento. Grêmio (27,09%) e Santos (23,13%) completam a lista, mas com probabilidades menores.

O Campeonato Brasileiro de 2025 apresenta uma disputa equilibrada entre os times da parte superior da tabela, mas a situação é bem mais desigual na parte inferior.

A menos de uma rodada do fim do primeiro turno, as equipes estão focadas em ajustar suas estratégias para garantir uma vaga nas competições internacionais ou evitar o temido rebaixamento.