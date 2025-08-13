Esporte

Os 5 times que mais gastam com salários no Brasil — os paulistas dominam o ranking

Flamengo, Palmeiras e outros gigantes do futebol brasileiro mostram suas apostas pesadas em folhas salariais para 2024, na busca por mais títulos e visibilidade internacional

13 de agosto de 2025

Grandes clubes exigem enormes investimentos. No caso do ambiente competitivo em que se aplica o futebol brasileiro, quem mais investe no salário de seu elenco é o Flamengo, que já acumula 13 títulos desde 2019, assim como o Palmeiras, também posicionado na parte de cima do ranking.

Um estudo da Sports Value mostra os clubes que mais investem em salários de seus jogadores e quais são os clubes que mais investem em salários, quais são os valores.

No levantamento, estão em destaque: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Botafogo que lideram o ranking de investimentos, cada um com perfis e estratégias distintas.

1. Flamengo: o líder em investimentos com R$ 605 milhões

O Flamengo permanece no topo, com um impressionante gasto de R$ 605 milhões em 2024, um aumento de 15% em relação ao ano anterior.

Esse forte investimento demonstra o compromisso do clube em manter um elenco de altíssimo nível, capaz de brigar por títulos em várias frentes, com destaque para o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

Reforços pontuais e a valorização de estrelas são componentes essenciais de um projeto que visa consolidar a hegemonia do clube, tanto no Brasil quanto no cenário continental.

2. Palmeiras: R$ 424 milhões e a busca por equilíbrio

O Palmeiras aparece logo atrás, com R$ 424 milhões em investimentos, uma redução estratégica em relação ao ano passado, mas que não compromete sua competitividade.

O clube mantém um equilíbrio refinado entre defesa e ataque, mirando o título em cada competição que disputa. Sua gestão financeira busca equilibrar eficiência e ambição, tanto dentro quanto fora de campo.

3. Corinthians: R$ 429 milhões e a renovação do elenco

Com R$ 429 milhões, o Corinthians está em pleno processo de renovação. A combinação de experiência e juventude visa proporcionar estabilidade e competitividade, especialmente no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

A contratação de Memphis Depay, o jogador mais caro do futebol brasileiro neste período, reflete a busca por reforços capazes de entregar resultados imediatos, além de fortalecer o ataque e dar maior protagonismo ao time.

4. São Paulo: investimento de R$ 452 milhões para recuperar o protagonismo

O São Paulo destinou R$ 452 milhões em folha salarial, com o objetivo de recuperar o protagonismo perdido nas últimas décadas.

O clube aposta em contratações estratégicas para dar uma nova cara ao elenco, mais competitivo e preparado para brigar por títulos no Brasil e na América do Sul.

Este movimento visa restabelecer a competitividade do time tanto no Campeonato Brasileiro quanto em competições continentais.

5. Botafogo SAF: R$ 290 milhões em investimentos e alto risco

O Botafogo SAF, com R$ 290 milhões, adota uma estratégia de alto risco e alta recompensa. Após conquistas históricas, o clube busca manter sua competitividade, mas enfrenta um grande desafio financeiro, com um déficit que gira em torno de R$ 300 milhões.

A busca por resultados imediatos, aliada ao risco econômico, coloca o Botafogo em uma posição delicada: enquanto aposta em investimentos ousados para seguir na elite, a sustentabilidade financeira continua sendo uma preocupação central.

O Desafio de manter equilíbrio entre investimento e sustentabilidade

A escalada nos gastos salariais evidencia a pressão crescente sobre os clubes para não apenas montar elencos de alto nível, mas também para sustentar projetos que atendam às exigências do mercado global.

Investir pesadamente é uma faca de dois gumes: pode garantir conquistas e uma hegemonia ilusória, mas também expõe os clubes a riscos financeiros significativos.

