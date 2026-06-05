Flamengo entra em ranking global dos clubes com mais convocados na Copa do Mundo

Flamengo: time brasileiro aparece dentre os que mais cedeu jogadores ((Foto de Wagner Meier/Getty Images) )
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Publicado em 5 de junho de 2026 às 10h04.
O Flamengo aparece na lista de clubes que mais cederam jogadores para a Copa do Mundo de 2026. Ao todo, nove atletas do Rubro-Negro foram convocados por diversas seleções da América do Sul.
Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro e Lucas Paquetá na seleção brasileira; De Arrascaeta, De La Cruz e Varela, no Uruguai; Plata no Equador, e Carrascal, na Colômbia, fazem parte da lista de atletas cedidos do clube brasileiro.
Já a nível mundial, a equipe que mais liberou atletas em todo o mundo foi o Manchester City, com 19 jogadores convocados, representando 12 seleções. Desses, destaque para Nico O´Reilly, John Stones, Marc Guehí e James Trafford, na seleção inglesa. Além dele, Ruben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes em Portugal.
O segundo lugar fica com o Bayern de Munique, que teve 18 atletas convocados. Seu trio de ataque titular, composto por Harry Kane, Michael Olise e Luis Díaz, foi chamado para suas respectivas seleções.
Na sequência, PSG e Arsenal, com 16 jogadores cada, empatam na terceira posição. O Barcelona, com 15 atletas, incluindo oito na seleção espanhola, encerra o início do ranking. O Real Madrid, um dos principais clubes europeus, ocupa apenas a 13.ª posição, com 10 atletas cedidos.
Nathan Aké e Tijjani Reinders (Holanda), Jérémy Doku (Bélgica), Omar Marmoush (Egito), Rodri (Espanha), Rayan Cherki (França), Erling Haaland (Noruega), Rayan Aït-Nouri (Argélia), Ruben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes (Portugal), Abdukodir Khusanov (Uzbequistão), Josko Gvardiol e Mateo Kovacic (Croácia), Nico O'Reilly, John Stones, Marc Guéhi e James Trafford (Inglaterra), Antoine Semenyo (Gana).
Kim Min-jae (República da Coreia), Alphonso Davies (Canadá), Manuel Neuer, Jonathan Tah, Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala e Lennart Karl (Alemanha), Hiroki Itō (Japão), Dayot Upamecano e Michael Olise (França), Nicolas Jackson e Bara Sapoko Ndiaye (Senegal), Konrad Laimer (Áustria), Luis Díaz (Colômbia), Josip Stanisic (Croácia), Harry Kane (Inglaterra).
Lee Kang-in (República da Coreia), Marquinhos (Brasil), Achraf Hakimi (Marrocos), William Pacho (Equador), Khalil Ayari (Tunísia), Fabián Ruiz (Espanha), Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué e Lucas Hernandez (França), Ibrahim Mbaye (Senegal), Gonçalo Ramos, Vitinha, João Neves e Nuno Mendes (Portugal).
Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli (Brasil), Piero Hincapié (Equador), Kai Havertz (Alemanha), Jurriën Timber (Holanda), Viktor Gyökeres (Suécia), Leandro Trossard (Bélgica), David Raya, Mikel Merino e Martín Zubimendi (Espanha), William Saliba (França), Martin Odegaard (Noruega), Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke e Eberechi Eze (Inglaterra)
Raphinha (Brasil), Frenkie de Jong (Holanda), Hamza Abdelkarim (Egito), Eric García, Ferran Torres, Gavi, Dani Olmo, Joan Garcia, Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí (Espanha), Ronald Araújo (Uruguai), Jules Koundé (França), João Cancelo (Portugal), Marcus Rashford (Inglaterra).
Obed Vargas (México), Marc Pubill, Marcos Llorente, Álex Baena (Espanha), José María Giménez (Uruguai), Alexander Sorloth (Noruega), Juan Musso, Julián Alvarez, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone e Nahuel Molina (Argentina).
Yassine Bounou (Marrocos), Ali Lajami, Hassan Al-Tambakti, Nasser Al-Dawsari, Salem Al-Dawsari , Sultan Mandash, Mohamed Kanno e Moteb Al-Harbi (Arábia Saudita), Darwin Núñez (Uruguai), Théo Hernandez (França), Kalidou Koulibaly (Senegal), Rúben Neves (Portugal).
Chadi Riad (Marrocos), Chris Richards (EUA), Evann Guessand (Costa do Marfim), Daichi Kamada (Japão), Yéremy Pino (Espanha), Jean-Philippe Mateta e Maxence Lacroix (França), Jørgen Strand Larsen (Noruega), Ismaïla Sarr (Senegal), Daniel Muñoz e Jefferson Lerma (Crystal Palace), Dean Henderson (Inglaterra).
Casemiro e Matheus Cunha (Brasil), Noussair Mazraoui (Marrocos), Tyler Fletcher (Escócia), Altay Bayındır (Turquia), Amad Diallo (Costa do Marfim), Senne Lammens (Bélgica), Manuel Ugarte (Uruguai), Lisandro Martínez (Argentina).
Gregor Kobel (Suíça), Salih Özcan (Turquia), Waldemar Anton, Maximilian Beier, Nico Schlotterbeck e Felix Nmecha (Alemanha), Daniel Svensson (Suécia), Julian Ryerson (Noruega), Ramy Bensebaini (Argélia), Marcel Sabitzer e Carney Chukwuemeka (Áustria).
Alisson (Brasil), Andy Robertson (Escócia), Florian Wirtz (Alemanha), Wataru Endo (Japão), Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch e Cody Gakpo (Holanda), Alexander Isak (Suécia), Mohamed Salah (Egito), Ibrahima Konaté (França), Alexis Mac Allister (Argentina).
Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan e Uğurcan Çakır (Turquia), Leroy Sané (Alemanha), Wilfried Singo (Costa do Marfim), Noa Lang (Holanda), Ismail Jakobs (Senegal), Davinson Sánchez (Colômbia).
David Zima, Tomás Holes, Stepán Chaloupek, Mojmír Chytil, David Jurásek, Jindrich Stanek, Lukás Provod, Michal Sadílek, Tomás Chory, David Doudera (Tchéquia).
Santiago Giménez (México), Ardon Jashari (Suíça), Christian Pulisic (EUA), Pervis Estupiñán (Equador), Koni De Winter e Alexis Saelemaekers (Bélgica), Adrien Rabiot e Mike Maignan (França), Rafael Leão (Portugal), Luka Modric (Croácia),
Matej Kovár (Tchéquia), Esmir Bajraktarevic (Bósnia e Herzegóvina), Ismael Saibari e Anass Salah-Eddine (Marrocos), Sergiño Dest e Ricardo Pepi (EUA), Armando Obispo (Curaçau), Guus Til (Holanda), Paul Wanner (Áustria), Ivan Perisic (Croácia).
Vinícius Júnior (Brasil), Brahim Díaz (Marrocos), Arda Güler (Turquia), Antonio Rüdiger (Alemanha), Thibaut Courtois (Bélgica), Federico Valverde (Uruguai), Aurélien Tchouaméni e Kylian Mbappé (França), David Alaba (Áustria), Jude Bellingham (Inglaterra).
Edson Álvarez (México), Ederson (Brasil), Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Kerem Aktürkoğlu, İsmail Yüksek, Mert Müldür e Oğuz Aydın (Turquia), N'Golo Kanté (França), Nélson Semedo (Portugal)
Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Páqueta (Brasil), Gonzalo Plata (Equador), Nicolás de la Cruz, Giorgian de Arrascaeta e Guillermo Varela (Uruguai), Jorge Carrascal (Colômbia).
Youssef Belammari (Marrocos), Mohamed El Shenawy, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Trézéguet, Emam Ashour, Marwan Attia, Mostafa Shobeir e Zizo (Egito)
Roger Ibañez (Brasil), Merih Demiral (Turquia), Franck Kessié (Costa do Marfim), Ali Majrashi, Firas Al-Buraikan e Ziyad Al-Johani (Arábia Saudita), Édouard Mendy (Senegal), Riyad Mahrez (Argélia), Ivan Toney (Inglaterra).
John McGinn (Escócia), Victor Lindelöf (Suécia), Youri Tielemans e Amadou Onana (Bélgica), Lucas Digne (França), Emiliano Martínez (Argentina), Ezri Konsa, Morgan Rogers e Ollie Watkins (Inglaterra)
Nawaf Al-Aqidi, Abdulelah Al-Amri, Ayman Yahya, Nawaf Boushal, Abdullah Al-Khaibari e Abdullah Al-Hamdan (Arábia Saudita), Sadio Mané (Senegal), Cristiano Ronaldo e João Félix (Portugal).
Granit Xhaka (Suíça), Wilson Isidor (Haiti), Omar Alderete (Paraguai), Nilson Angulo (Equador), Robin Roefs e Brian Brobbey (Holanda), Habib Diarra (Senegal), Noah Sadiki (RD do Congo).