Copa do Mundo 2026: Fifa proíbe vuvuzelas, apitos e buzinas nos estádios

Um dos sons mais característicos da história recente das Copas do Mundo ficará de fora da edição de 2026. A Fifa proibiu a entrada de vuvuzelas nos estádios que receberão partidas do torneio nos Estados Unidos, Canadá e México, segundo as regras de conduta divulgadas pela entidade.

As tradicionais cornetas de plástico ficaram mundialmente conhecidas durante a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Com seu som contínuo e estridente e frequentemente comparado ao zumbido de um enxame de abelhas, as vuvuzelas se tornaram símbolo daquela edição do torneio, dividindo opiniões entre torcedores, jogadores e emissoras de televisão.

A restrição faz parte de uma lista de itens vetados pela Fifa para as partidas do Mundial. Além das vuvuzelas, também estão proibidos apitos, buzinas de ar comprimido [/grifar]e outros dispositivos considerados excessivamente barulhentos.

A entidade argumenta que a medida busca preservar a segurança e a experiência dos espectadores dentro das arenas. Pelo mesmo motivo, os torcedores não poderão levar garrafas reutilizáveis de água para os estádios durante os jogos.

A Copa do Mundo de 2026 será a maior da história, com a participação de 48 seleções. O torneio, disputado pela primeira vez em três países-sede, começa em 11 de junho e marca uma nova fase da competição, que terá mais equipes, mais partidas e um formato ampliado.