Maior que a Argentina? Seleção Brasileira é uma das mais valiosas do mundo; veja ranking e valor

A Seleção Brasileira tem um valor de mercado estimado em cerca de R$ 6,05 bilhões, segundo o Transfermarkt. O valor coloca o time do Brasil na frente de gigantes como Itália e Argentina, avaliados a R$ 5,51 bilhões e R$ 4,87 bilhões, mas atrás de potências como a França (R$ 8,11 bilhões).

Para calcular o valor de mercado das seleções, o Transfermarkt considera diversos fatores. O desempenho esportivo dos jogadores é um dos principais, avaliando estatísticas como gols, assistências, minutos jogados e o impacto nas competições nacionais e internacionais.

A idade dos atletas também é crucial, já que jogadores mais jovens tendem a ser mais valorizados devido ao seu potencial de evolução e futura revenda, enquanto jogadores veteranos, apesar de bons desempenhos, costumam ter valores menores. A posição em campo também influencia, com atacantes e meias criativos recebendo avaliações mais altas do que defensores e goleiros.

Além disso, o valor de mercado é afetado pelo clube e pela liga onde os jogadores atuam, com aqueles nas principais ligas europeias sendo mais valiosos. Outros aspectos como o histórico de lesões, a duração do contrato, o potencial de marketing e o interesse do mercado também são considerados.