Maior que a Argentina? Seleção Brasileira é uma das mais valiosas do mundo; veja ranking e valor

Entre as grandes seleções como Argentina e Portugal, o Brasil se mantém no topo, com um valor de mercado que impressiona o cenário global

Seleção Brasileira: time brasileiro está entre os cinco mais valiosos do mundo (Rafael Ribeiro/CBF)

Seleção Brasileira: time brasileiro está entre os cinco mais valiosos do mundo (Rafael Ribeiro/CBF)

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11h56.

A Seleção Brasileira tem um valor de mercado estimado em cerca de R$ 6,05 bilhões, segundo o Transfermarkt. O valor coloca o time do Brasil na frente de gigantes como Itália e Argentina, avaliados a R$ 5,51 bilhões e R$ 4,87 bilhões, mas atrás de potências como a França (R$ 8,11 bilhões).

Para calcular o valor de mercado das seleções, o Transfermarkt considera diversos fatores. O desempenho esportivo dos jogadores é um dos principais, avaliando estatísticas como gols, assistências, minutos jogados e o impacto nas competições nacionais e internacionais.

A idade dos atletas também é crucial, já que jogadores mais jovens tendem a ser mais valorizados devido ao seu potencial de evolução e futura revenda, enquanto jogadores veteranos, apesar de bons desempenhos, costumam ter valores menores. A posição em campo também influencia, com atacantes e meias criativos recebendo avaliações mais altas do que defensores e goleiros.

Além disso, o valor de mercado é afetado pelo clube e pela liga onde os jogadores atuam, com aqueles nas principais ligas europeias sendo mais valiosos. Outros aspectos como o histórico de lesões, a duração do contrato, o potencial de marketing e o interesse do mercado também são considerados.

PosiçãoSeleçãoValor de mercado (€)Valor aproximado (R$)
1Inglaterra1,41 bilhão9,15 bilhões
2Espanha1,30 bilhão8,43 bilhões
3França1,25 bilhão8,11 bilhões
4Portugal924 milhões5,99 bilhões
5Brasil941,6 milhões6,05 bilhões
6Itália849,5 milhões5,51 bilhões
7Argentina751 milhões4,87 bilhões
8Holanda728,5 milhões4,73 bilhões
9Alemanha653 milhões4,24 bilhões
10Bélgica530,4 milhões3,44 bilhões
