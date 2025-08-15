Maior que a Argentina? Seleção Brasileira é uma das mais valiosas do mundo; veja ranking e valor

Seleção Brasileira: time brasileiro está entre os cinco mais valiosos do mundo (Rafael Ribeiro/CBF)
Redação Exame
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 11h56.
A Seleção Brasileira tem um valor de mercado estimado em cerca de R$ 6,05 bilhões, segundo o Transfermarkt. O valor coloca o time do Brasil na frente de gigantes como Itália e Argentina, avaliados a R$ 5,51 bilhões e R$ 4,87 bilhões, mas atrás de potências como a França (R$ 8,11 bilhões).
Para calcular o valor de mercado das seleções, o Transfermarkt considera diversos fatores. O desempenho esportivo dos jogadores é um dos principais, avaliando estatísticas como gols, assistências, minutos jogados e o impacto nas competições nacionais e internacionais.
A idade dos atletas também é crucial, já que jogadores mais jovens tendem a ser mais valorizados devido ao seu potencial de evolução e futura revenda, enquanto jogadores veteranos, apesar de bons desempenhos, costumam ter valores menores. A posição em campo também influencia, com atacantes e meias criativos recebendo avaliações mais altas do que defensores e goleiros.
Além disso, o valor de mercado é afetado pelo clube e pela liga onde os jogadores atuam, com aqueles nas principais ligas europeias sendo mais valiosos. Outros aspectos como o histórico de lesões, a duração do contrato, o potencial de marketing e o interesse do mercado também são considerados.
|Posição
|Seleção
|Valor de mercado (€)
|Valor aproximado (R$)
|1
|Inglaterra
|1,41 bilhão
|9,15 bilhões
|2
|Espanha
|1,30 bilhão
|8,43 bilhões
|3
|França
|1,25 bilhão
|8,11 bilhões
|4
|Portugal
|924 milhões
|5,99 bilhões
|5
|Brasil
|941,6 milhões
|6,05 bilhões
|6
|Itália
|849,5 milhões
|5,51 bilhões
|7
|Argentina
|751 milhões
|4,87 bilhões
|8
|Holanda
|728,5 milhões
|4,73 bilhões
|9
|Alemanha
|653 milhões
|4,24 bilhões
|10
|Bélgica
|530,4 milhões
|3,44 bilhões