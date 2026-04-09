Flamengo é superior, domina Cusco e estreia com vitória na Libertadores

Apesar dos sustos, o Flamengo se recuperou rapidamente e, aos 13' da segunda etapa, Bruno Henrique abriu o placar após jogada de Ayrton Lucas e Plata.

O Cusco cresceu na partida após o gol sofrido, principalmente devido às alterações feitas pelo técnico Alejandro Orlifa. Aos 19', Ruidías empatou o jogo após receber livre na área, mas o VAR marcou impedimento na origem da jogada e o tento foi anulado.

O Flamengo voltou a levar mais perigo e o segundo gol saiu nos acréscimos, com Arrascaeta. O uruguaio aproveitou sobra de Luiz Araújo e cabeceou no canto para ampliar o placar.

Com o resultado, o Flamengo assumiu a liderança do grupo A, que também tem Estudiantes, Independiente Medellin e Cusco. O próximo compromisso do Rubro-Negro na competição será na quinta-feira, 16, contra a equipe colombiana.

Leonardo Jardim exalta postura da equipe

Ainda buscando encontrar o equilíbrio no Flamengo, Leonardo Jardim já vem conseguindo ver uma evolução na equipe. Após o jogo, o treinador exaltou a postura dos atletas e celebrou a vitória conquistada.

"Em termos gerais, fomos a equipe mais ofensiva, a que criou mais situações de gols. Jogar na altitude não é fácil, mesmo o Flamengo, pela dimensão que tem. Tive um relatório que só tinha cinco vitórias em 18 jogos na altitude. Por isso gostaria de destacar o empenho, a atitude e o profissionalismo que tiveram no jogo", destacou.

"Quando jogamos na altitude, eu disse aos nossos jogadores que não podemos jogar como a equipe da casa. São habituados a bolas nas costas, a dividir um pouco o jogo. Temos que ter o nosso padrão, nossa ideia de jogo coletiva, recuperar a bola no chão e jogar dentro daquilo que são as nossas ideias, uma equipe sempre compacta e próxima para não sentirmos o impacto da altitude. A equipe compreendeu essa ideia e isso permitiu que fôssemos competentes e conquistássemos os três pontos", completou.