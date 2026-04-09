Flamengo é superior, domina Cusco e estreia com vitória na Libertadores

Bruno Henrique e Arrascaeta: jogadores marcaram os gols da vitória flamenguista ((Photo by Raul Sifuentes/Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 9 de abril de 2026 às 09h01.
O Flamengo estreou com vitória na Libertadores. Atual campeão do torneio, o Rubro-Negro venceu o Cusco, do Peru, por 2 a 0, superando não só o adversário, mas também a altitude da cidade peruana.
Sob o comando de Leonardo Jardim, a equipe entrou em campo com novidades na escalação e foi superior durante todo o jogo, com destaque para Bruno Henrique e Arrascaeta, autores dos gols. Já o time da casa demonstrou fragilidade e poucos riscos levou ao gol defendido por Agustín Rossi.
Superior desde o início do jogo, o Flamengo teve muitas chances de abrir o placar cedo, mas não foi totalmente efetivo. A equipe carioca controlava a posse de bola, mas parava na marcação dos peruanos, que tentavam se defender e buscavam no contra-ataque a chance de abrir o placar.
Plata, logo no início, e Paquetá foram quem tiveram as melhores chances para o Rubro-Negro, mas não conseguiram furar a defesa adversária. Já pelo Cusco, Silva teve uma grande chance, mas Rossi defendeu.
Na segunda etapa, o Flamengo levou alguns sustos no início e precisou se controlar para voltar ao domínio do jogo. Plata quase foi expulso após pisão em Colitto, mas o VAR concluiu que não era lance para vermelho.
Depois, um pênalti foi marcado por Paquetá ter tocado o braço na bola dentro da área, mas o vídeo constatou que a bola havia saído de campo no lance anterior.
Apesar dos sustos, o Flamengo se recuperou rapidamente e, aos 13' da segunda etapa, Bruno Henrique abriu o placar após jogada de Ayrton Lucas e Plata.
O Cusco cresceu na partida após o gol sofrido, principalmente devido às alterações feitas pelo técnico Alejandro Orlifa. Aos 19', Ruidías empatou o jogo após receber livre na área, mas o VAR marcou impedimento na origem da jogada e o tento foi anulado.
O Flamengo voltou a levar mais perigo e o segundo gol saiu nos acréscimos, com Arrascaeta. O uruguaio aproveitou sobra de Luiz Araújo e cabeceou no canto para ampliar o placar.
Com o resultado, o Flamengo assumiu a liderança do grupo A, que também tem Estudiantes, Independiente Medellin e Cusco. O próximo compromisso do Rubro-Negro na competição será na quinta-feira, 16, contra a equipe colombiana.
Ainda buscando encontrar o equilíbrio no Flamengo, Leonardo Jardim já vem conseguindo ver uma evolução na equipe. Após o jogo, o treinador exaltou a postura dos atletas e celebrou a vitória conquistada.
"Em termos gerais, fomos a equipe mais ofensiva, a que criou mais situações de gols. Jogar na altitude não é fácil, mesmo o Flamengo, pela dimensão que tem. Tive um relatório que só tinha cinco vitórias em 18 jogos na altitude. Por isso gostaria de destacar o empenho, a atitude e o profissionalismo que tiveram no jogo", destacou.
"Quando jogamos na altitude, eu disse aos nossos jogadores que não podemos jogar como a equipe da casa. São habituados a bolas nas costas, a dividir um pouco o jogo. Temos que ter o nosso padrão, nossa ideia de jogo coletiva, recuperar a bola no chão e jogar dentro daquilo que são as nossas ideias, uma equipe sempre compacta e próxima para não sentirmos o impacto da altitude. A equipe compreendeu essa ideia e isso permitiu que fôssemos competentes e conquistássemos os três pontos", completou.