Libertadores: veja os resultados e a classificação após a 1ª rodada da fase de grupos

A primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores começou a definir o cenário da competição continental. Com partidas disputadas entre terça, 7, e quarta-feira, 8, os primeiros resultados já movimentaram a classificação dos grupos e colocaram algumas equipes na frente logo no início do torneio.

Ainda há jogos a serem disputados nesta quinta-feira, 9, pelos grupos E e H. O Corinthians entra em campo contra o Platense, da Argentina, enquanto o Santa Fé, da Colômbia, enfrenta o Uruguai, pela chave E. Já na H, os argentinos do Rosário Central enfrentam o Independiente del Valle, do Equador, enquanto a UCV, da Venezuela, enfrenta o Libertad, do Paraguai.

Todos os brasileiros que já estrearam na competição conseguiram pontuar na rodada inicial, mantendo a expectativa de mais uma campanha forte do país na principal competição de clubes da América do Sul.

Grupo A: Flamengo estreia com vitória

O Flamengo começou a defesa do título com vitória fora de casa. A equipe carioca venceu o Cusco, do Peru, por 2 a 0 e assumiu a liderança do grupo com três pontos.

Na outra partida da chave, Independiente Medellín, da Colômbia, e Estudiantes de La Plata, da Argentina, empataram em 1 a 1. Assim, somaram um ponto cada e aparecem logo atrás na classificação.

Grupo B: empates deixam grupo equilibrado

Já o grupo B, que não tem times brasileiros, terminou a primeira rodada bastante equilibrado. Deportes Tolima e Universitario ficaram no 0 a 0.

Já Coquimbo Unido e Nacional empataram em 1 a 1. Com isso, os quatro clubes somam um ponto após a rodada inicial e mantêm tudo igual na classificação.

Grupo C: vitória argentina e empate do Fluminense

No grupo C, o Fluminense enfrentou o Deportivo La Guaira, na Venezuela, e empatou por 0 a 0, somando apenas um ponto na competição. No outro confronto da chave, o Independiente Rivadavia, da Argentina, venceu o Bolívar, da Bolívia, por 1 a 0 e assumiu a liderança isolada do grupo.

Grupo D: Cruzeiro vence e divide liderança com Boca

No grupo D, considerado por muitos o mais complicado dessa fase da competição, o Cruzeiro começou bem a campanha e derrotou o Barcelona SC por 1 a 0, em Guayaquil.

Na outra partida do grupo, o Boca Juniors venceu a Universidad Católica por 2 a 1. Assim, brasileiros e argentinos dividem a liderança da chave após a primeira rodada.

Grupo F: Palmeiras empata fora de casa

Um dos favoritos ao título, o Palmeiras garantiu um empate contra o Junior Barranquilla, fora de casa, por 1 a 1. O Alviverde saiu atrás do placar, mas buscou o resultado com Ramón Sosa.

No outro grupo da chave, o Sporting Cristal venceu o Cerro Porteño por 1 a 0 e é o líder do grupo até o momento.

Grupo G: Mirassol larga na frente

Outro brasileiro que começou bem foi o Mirassol. Estreante na competição, a equipe paulista venceu o Lanús por 1 a 0, dentro de casa, e largou na frente na chave.

Na outra partida do grupo, a LDU Quito derrotou o Always Ready por 1 a 0 fora de casa. Equatorianos e brasileiros dividem a primeira posição da chave.

Como funciona a fase de grupos da Libertadores

A fase de grupos da Libertadores será disputada até o fim de maio. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final da competição, enquanto os terceiros colocados disputam os playoffs da Copa Sul-Americana.

A próxima rodada acontece na próxima semana e pode começar a definir quais equipes irão se consolidar na briga pela classificação.