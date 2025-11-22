Esporte

Flamengo e Palmeiras disputam prêmio de melhor clube do mundo

Times brasileiros, que brigam pelo título da Libertadores e do Brasileirão, foram indicados no Globe Soccer Awards

Flamengo e Palmeiras foram indicados ao prêmio de melhor clube do mundo (GIlvan de Souza/Flamengo)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 18h02.

Protagonistas da decisão da Libertadores e em disputa acirrada no Brasileirão, Flamengo e Palmeiras foram indicados ao prêmio de melhor clube do mundo em 2025 pelo Globe Soccer Awards.

Os dois brasileiros estão entre os 16 concorrentes, ao lado de outras potências do futebol europeu e do Oriente Médio.

Nessa etapa, os finalistas são decididos por votação online. O vencedor é definido pela combinação entre votos populares e a decisão de um júri internacional.

A cerimônia de entrega será realizada em 28 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. No ano passado, Botafogo e Atlético-MG chegaram a figurar entre os indicados, mas o prêmio ficou com o Real Madrid.

Libertadores: veja quanto Palmeiras e Flamengo já ganharam em premiação

Clubes indicados à categoria melhor clube do ano

Em ordem alfabética, os indicados ao Globe Soccer Awards 2025 são:

  • Al-Ahli (Arábia Saudita)
  • Barcelona (Espanha)
  • Bayern de Munique (Alemanha)
  • Chelsea (Inglaterra)
  • Crystal Palace (Inglaterra)
  • Flamengo (Brasil)
  • Inter de Milão (Itália)
  • Liverpool (Inglaterra)
  • Napoli (Itália)
  • Newcastle (Inglaterra)
  • Palmeiras (Brasil)
  • PSG (França)
  • PSV (Holanda)
  • Pyramids FC (Egito)
  • Sporting (Portugal)
  • Tottenham (Inglaterra)

 

Outras categorias com brasileiros

Além da disputa entre clubes, a premiação também entrega troféus para melhor jogador, melhor jogadora, melhor clube feminino, melhor treinador, maior promessa, melhor meio-campista, melhor atacante e melhor jogador do Oriente Médio.

Vini Jr., eleito pela premiação o melhor jogador e melhor atacante em 2024, concorre novamente nas duas categorias, acompanhado por Raphinha, do Barcelona.

Entre os atletas de clubes do Oriente Médio, Roberto Firmino aparece entre os indicados.

No futebol feminino, a atacante Amanda Gutierres, ex-Palmeiras e hoje no Boston Legacy, é a única representante brasileira.

