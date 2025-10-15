O time do papa está em crise: Justiça cobra de Lorenzo dívida de US$ 4,7 milhões

Em meio a uma crise institucional, o clube argentino San Lorenzo, enfrenta uma ameaça iminente de falência. O clube argentino campeão da Libertadores em 2014, está à beira da falência e foi notificado pela Justiça na última terça-feira, 15, dando um prazo de cinco dias para saldar a dívida de 4,7 milhões de dólares com o fundo suíço AIS Investment Fund.

De acordo com informações do jornal TyC Sports, o montante é o resultado de um empréstimo vinculado à transferência de Adolfo Gaich para o CSKA Moscou, da Rússia, em julho de 2020.

San Lorenzo, o time (nada santo) do papa

Naquele momento, o clube russo enviou a documentação necessária para a negociação, e o San Lorenzo, sob a presidência de Marcelo Tinelli, obteve um crédito, recebendo um empréstimo.

No entanto, o CSKA Moscou não cumpriu com o pagamento ao fundo que havia financiado o valor, e o dinheiro foi repassado diretamente ao clube de Boedo, que nunca reembolsou a quantia devida ao AIS Investment Fund.

O cenário se agravou quando, semanas atrás, o fundo suíço solicitou a falência do San Lorenzo, e, no ano passado, o clube foi condenado a pagar 3,9 milhões de dólares, acrescidos de juros, totalizando o montante atual. Agora, o San Lorenzo tem um prazo apertado para resolver a situação e evitar a falência.

Segundo o jornal argentino, de acordo com fontes próximas ao caso, a única solução viável para o clube é conseguir arrecadar os 4,7 milhões de dólares exigidos pela Justiça, já que não há possibilidade de apelação.

Os advogados do clube vêm trabalhando no processo desde 2020, mas, após diversas tentativas de acordo com o fundo suíço, não houve consenso, o que levou a Justiça a tomar a decisão que coloca em risco o futuro financeiro e esportivo da instituição.

O clube, que atravessa um momento de instabilidade política, também vivenciou uma grande mobilização de sócios nesta semana, com protestos contra a gestão de Marcelo Moretti, que teve que deixar a sede em um carro policial.

San Lorenzo: o time do Papa

O clube argentino, localizado no bairro de Bajo Flores, no sudoeste de Buenos Aires, foi fundado por um padre em 1908. O time era uma das paixões do Papa Francisco. A cada dia 1º de abril, aniversário do clube, o próprio Jorge Bergoglio celebrava uma missa na capela da sede.

Em abril deste ano, quando o Papa faleceu, o San Lorenzo prestou homenagens ao pontífice. "Sua paixão pelo San Lorenzo sempre nos comoveu especialmente e nos une em uma oração constante por sua alma", escreveu o clube argentino.

Após a notícia da morte do Papa, aos 88 anos, um altar improvisado foi montado do lado de fora da catedral no centro de Buenos Aires, onde Francisco foi arcebispo antes de assumir o papado em 2013. Era possível ver uma camisa do clube, galhardetes com seu escudo e uma bandeira. No Vaticano, várias camisas do San Lorenzo foram exibidas em uma vitrine.

Dizem que o jovem Bergoglio se apaixonou pelo time em 1946, quando o clube se sagrou campeão com uma série de vitórias memoráveis contra Boca Juniors, River Plate, Racing e outros gigantes da liga argentina.