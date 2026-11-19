A camisa 10 da seleção argentina está no centro de uma discussão sobre o futuro da equipe: quem vai ocupar o espaço deixado por Lionel Messi? Um dos nomes que despontam nessa disputa é Nico Paz, meio-campista de 22 anos que vem se destacando pelo Como, da Itália, e ganhou protagonismo na equipe comandada por Lionel Scaloni.

A ascensão do jogador ganhou ainda mais força nesta semana. Nesta terça-feira, 17 , ele marcou dois golaços na vitória por 7 a 0 sobre a Costa Rica e chegou a cinco gols nos cinco primeiros compromissos da Argentina após a Copa do Mundo de 2026, além de uma assistência. O desempenho o colocou entre os principais candidatos a assumir a camisa que marcou a trajetória de Messi na seleção.

Questionado sobre a possibilidade de herdar o número, porém, Nico preferiu não alimentar a expectativa:

“Não estou pensando nisso. O que estou pensando é em aproveitar dias como hoje, me divertindo em campo. É o que eu mais amo, jogar futebol. Representar a seleção nacional, quero continuar fazendo isso”, afirmou.

Lionel Scaloni, por outro lado, demonstrou entusiasmo com o crescimento do meia. Após a atuação contra os costa-riquenhos, o treinador destacou a maturidade e a capacidade do jovem de compreender os diferentes momentos de uma partida.

“Ele é um jogador que pode dar mais, e fez uma partida muito boa, como no outro dia. Ele passa a impressão de ser um verdadeiro jogador de futebol, que, quando precisa jogar, ele joga. Estamos muito felizes, ele assumiu o controle, e devemos estar empolgados com ele”, declarou.

Quem é Nico Paz?

Nascido em 2004, em Santa Cruz de Tenerife, na Espanha, Nico Paz tem dupla nacionalidade, mas escolheu representar a Argentina. A decisão tem relação direta com a história da família: seu pai, Pablo Paz, foi zagueiro e defendeu a seleção argentina em 14 partidas, incluindo a Copa do Mundo de 1998, disputada na França.

A ligação com o futebol começou cedo. Nico passou pelas categorias de base do Tenerife antes de chegar ao Real Madrid, em 2016, ainda criança. No clube espanhol, percorreu as equipes de formação até alcançar o Castilla e, posteriormente, o elenco principal.

Sua estreia profissional pelo Real aconteceu na temporada 2023/24, sob o comando de Carlo Ancelotti. O meia chegou a marcar um gol na Champions League, contra o Napoli, mas encontrou concorrência em um elenco recheado de estrelas. Em busca de mais minutos e de um papel de maior protagonismo, transferiu-se para o Como em 2024.

Como Nico Paz virou protagonista na Itália?

A mudança para o futebol italiano representou um ponto de virada na carreira do argentino. Sob o comando de Cesc Fàbregas, o jogador passou a ter mais liberdade para organizar as ações ofensivas, criar oportunidades e chegar à área adversária.

Na temporada 2025/26, Nico marcou 12 gols e distribuiu seis assistências em 35 partidas da Serie A, segundo dados da Opta. O desempenho ajudou o Como a conquistar uma classificação inédita para a Champions League e rendeu ao meia o prêmio de melhor jogador da posição no Campeonato Italiano.

O destaque também despertou novamente o interesse do Real Madrid, que manteve uma cláusula de recompra quando negociou o atleta. Em junho de 2026, porém, foi acertada sua permanência no Como por mais uma temporada, justamente para liderar o clube em sua primeira participação na principal competição europeia.

A aposta vem dando resultado. Na temporada 2026/27, Nico soma seis gols e oito assistências em 14 partidas por Serie A e Champions League. Na competição continental, são três gols e cinco assistências em quatro jogos — média de duas participações por jogo, com atuações decisivas nas vitórias sobre Manchester United e Lens.

Qual é o desempenho de Nico Paz pela Argentina?

A trajetória na seleção também ganhou velocidade nos últimos meses. Apesar de ter nascido na Espanha e passado boa parte da formação no futebol espanhol, Nico escolheu defender a Argentina, influenciado pela história do pai e pela identificação com o país.

Convocado para a Copa do Mundo de 2026, o meia teve participação discreta no torneio, com cerca de 72 minutos em campo. O cenário mudou depois da competição: com a saída de Messi da seleção, o jovem passou a receber mais oportunidades e se tornou uma das principais referências ofensivas da renovação argentina.

Atualmente, Nico Paz é o artilheiro da equipe albiceleste pós-Copa. Nos cinco primeiros jogos disputados após o fim do Mundial, o meia marcou cinco gols e deu uma assistência. Se continuar nesse ritmo, a tendência é que o jogador passe a ocupar um espaço de maior responsabilidade no ciclo que tem a Copa América de 2028 como próximo grande objetivo.