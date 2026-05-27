Os maiores cobradores e os gols de falta mais bonitos da história das Copas do Mundo

As cobranças de falta sempre ocuparam um espaço especial na história das Copas do Mundo. Em um torneio marcado por jogos equilibrados, a bola parada frequentemente virou arma para grandes seleções e palco para alguns dos gols mais memoráveis do futebol.

Ao longo das edições do Mundial, especialistas transformaram cobranças em marca registrada e ajudaram a definir partidas.

Entre os maiores nomes do fundamento aparece David Beckham. O ex-meia inglês marcou gols de falta em Copas e deixou sua principal assinatura em 2006, quando balançou as redes contra o Equador, nas oitavas de final, garantindo a classificação da Inglaterra.

Brasil na lista

O Brasil também coleciona protagonistas no quesito. Rivellino entrou para a história na Copa de 1970 ao marcar uma cobrança contra a Tchecoslováquia, em um dos gols mais lembrados daquela edição disputada no México.



Anos depois, foi a vez de Ronaldinho Gaúcho protagonizar uma das cobranças mais emblemáticas dos Mundiais. Nas quartas de final da Copa de 2002, contra a Inglaterra, o camisa 10 brasileiro surpreendeu o goleiro David Seaman com um chute de longa distância que terminou no fundo da rede. O lance, até hoje, gera debate sobre a intenção da jogada.

Outro nome associado às bolas paradas é Diego Maradona. Embora tenha construído sua reputação principalmente pela capacidade de drible e criação, o argentino também se destacava nas cobranças de falta e marcou gols importantes ao longo da carreira pela seleção.