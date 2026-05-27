Senior Sistemas compra empresa de software do Paraná por R$ 62 milhões

A catarinense Senior Sistemas comprou a Forbiz Business Software por R$ 62,1 milhões. A operação amplia a presença da empresa de software no Paraná e incorpora uma companhia que já atuava como um dos seus principais canais de distribuição no país.

Com sede em Curitiba, a Forbiz atende mais de 130 clientes e possui uma equipe de 50 profissionais. A empresa trabalha com soluções da Senior nas áreas de gestão empresarial, recursos humanos e gestão de riscos, além de produtos voltados para setores como indústria, logística e construção.

A aquisição acontece em um momento de expansão da Senior. Em 2025, a companhia registrou faturamento de R$ 1,17 bilhão, crescimento de 19,9% sobre o ano anterior e o maior resultado de sua história.

A Forbiz surgiu com foco em serviços e soluções de gestão empresarial e passou a crescer apoiada na implementação e no suporte às plataformas da Senior. A aquisição reforça a estratégia da empresa de ampliar presença regional ao incorporar operações que já fazem parte de seu ecossistema.

De distribuidora a empresa incorporada

Fundada em 1991, em Curitiba, a Forbiz construiu sua operação atendendo médias e grandes empresas em setores como indústria, varejo, educação e comunicação. Ao longo dos anos, tornou-se uma das principais parceiras da Senior no país, atuando na comercialização, implantação e suporte das soluções da companhia.

Entre os clientes atendidos pela empresa estão Nissei, O Boticário, Frisia, Cassol, Uninter, Balaroti, Renault, Rede Massa, Festval e Conquer.

O movimento transforma uma relação de parceria em uma integração definitiva. A estrutura da Forbiz está localizada a cerca de dois quilômetros da unidade da Senior em Curitiba e será incorporada à operação local após a conclusão do processo.

“A Forbiz construiu uma trajetória sólida, com forte proximidade junto aos clientes e reconhecida capacidade de entrega como um dos principais canais de distribuição da Senior no Brasil. Essa integração fortalece nossa atuação no Sul do país e assegura a continuidade de um atendimento de qualidade para empresas que já usam as nossas soluções”, afirma o CEO da Senior Sistemas, Carlênio Castelo Branco.

De Blumenau para um grupo bilionário

A Senior foi fundada em 1988, em Blumenau, por Jorge José Cenci, Guido Heinzen e Nesio Gilberto Roskowski. A empresa nasceu com foco em folha de pagamento e gestão de recursos humanos, área que ainda tem peso no negócio.

Com o tempo, a companhia ampliou o portfólio para ERP, sistema que integra finanças, compras, vendas, controladoria e impostos; logística; agronegócio; construção; marketplace; crédito; e serviços financeiros.

Castello Branco assumiu a presidência em 2012. Sob seu comando, a empresa cresceu por aquisições e ampliou a presença fora do Brasil. A Senior tem 15 filiais, mais de 3.800 colaboradores no Brasil e no exterior e cerca de 180 canais de distribuição.

Desde 2015, a companhia fez mais de 30 aquisições. Uma das mais recentes foi a compra da Cigam, anunciada por R$ 162,5 milhões. A operação ampliou a presença da Senior em empresas de médio e grande porte, em setores como indústria, varejo e serviços.

A companhia também avançou em serviços financeiros. A parceria com o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) deu origem a uma sociedade de crédito direto, com a proposta de oferecer produtos financeiros conectados aos sistemas de gestão.