Que horas é o jogo do Chelsea e PSG pela Champions League?

PSG e Chelsea entram em campo nesta quarta-feira, 11, pela partida de ida das oitavas de final da UEFA Champions League.

O duelo acontece no Parc des Princes, em Paris, e é um reecontro especial: os dois clubes protagonizaram a final do Mundial de Clubes no ano passado. A volta está marcada para o dia 17, no Stamford Bridge, em Londres.

O PSG chega ao confronto em situação delicada na competição. O atual campeão ficou na 11ª posição na fase de grupos e precisou passar pelos playoffs para avançar.

No Campeonato Francês, vem de derrota para o Monaco — clube que, ironicamente, eliminou na Champions — e lidera a liga nacional com apenas um ponto de vantagem sobre o Lens.

O Chelsea fez campanha melhor na fase inicial e avançou na sexta posição. Na Premier League, no entanto, vive momento irregular e está fora da zona de classificação para a próxima edição da Champions.

Champions League

A UEFA Champions League é disputada em fase de grupos seguida de mata-mata. Nas oitavas de final, os confrontos são definidos em dois jogos — ida e volta. O campeão da edição atual é o PSG.

O artilheiro da competição é Mbappé, do Real Madrid, com 13 gols.

Que horas acontece o jogo PSG x Chelsea?

PSG e Chelsea se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris.

Onde assistir ao jogo PSG x Chelsea ao vivo?

A partida terá transmissão pela TNT e pelo HBO Max.