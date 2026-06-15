Fifa volta atrás e libera perguntas em espanhol nas entrevistas da Copa do Mundo 2026

A Fifa decidiu rever uma das medidas mais criticadas dos primeiros dias da Copa do Mundo de 2026 e passou a permitir o uso do idioma espanhol em todas as entrevistas coletivas oficiais do torneio. A mudança ocorre após reclamações de jornalistas e questionamentos sobre a restrição imposta ao idioma em algumas coletivas de imprensa.

Até então, a entidade adotava um protocolo que limitava as perguntas ao inglês e aos idiomas oficiais das seleções envolvidas em cada partida. Na prática, a regra impedia o uso do espanhol em determinados encontros com a imprensa, mesmo em um Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Proibição constrangeu jogadores

A controvérsia ganhou repercussão após episódios registrados em coletivas de jogadores e treinadores. Em alguns casos, jornalistas foram impedidos de fazer perguntas em espanhol por falta de tradutores disponibilizados pela organização.

Um dos episódios mais comentados aconteceu antes da partida entre Brasil e Marrocos, no último sábado, 13. O jornalista Rodrigo Ornelas, da TV Azteca Deportes, tentou formular uma pergunta em espanhol ao lateral Achraf Hakimi, que fala o idioma fluentemente, mas foi interrompido por representantes da Fifa. A justificativa apresentada foi a ausência de tradução simultânea para todos os presentes.

“Não podemos fazer isso por causa das traduções”, disse o representante, explicando que não havia um intérprete de espanhol disponível, não para que Hakimi entendesse a pergunta, mas para que alguém pudesse traduzir a questão do jornalista mexicano e, posteriormente, a resposta do marroquino para os demais repórteres e telespectadores.

A situação provocou críticas entre profissionais da imprensa da América Latina e da Espanha, que consideraram a medida incompatível com a realidade linguística do torneio.

A Mexican journalist wanted to ask a question in Spanish, but he wasn’t allowed to until PSG star Achraf Hakimi stepped in and made it happen. ❤️ “Really proud to have fans in your country, I love Mexico, I’m happy that you guys love me”. 🇲🇦🤝🏼🇲🇽 pic.twitter.com/oTda6W9ngp — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 13, 2026

Brasil e Marrocos. O jornalista espanhol Sergio Quirante, da DAZN, iniciou sua fala em inglês. Surpreso, o jogador interrompeu a pergunta e sugeriu que ela fosse feita em espanhol. Ciente das orientações impostas pela organização da Copa do Mundo, Quirante respondeu que acreditava não poder utilizar o idioma. "Acho que não posso", disse o repórter. Uma situação semelhante ocorreu com o atacante Vinicius Júnior , durante a coletiva de imprensa de. O jornalista espanhol Sergio Quirante, da, iniciou sua fala em inglês. Surpreso, o jogador interrompeu a pergunta e sugeriu que ela fosse feita em espanhol. Ciente das orientações impostas pela organização daQuirante respondeu que acreditava não poder utilizar o idioma. "Acho que não posso", disse o repórter.

Mudança de posição

Diante da repercussão negativa, a Fifa optou por revisar o protocolo. A partir do último domingo, 14, todas as coletivas oficiais contarão com tradução para perguntas e respostas em espanhol, independentemente das seleções participantes.

A mudança elimina uma das principais reclamações feitas por jornalistas credenciados e amplia o acesso à comunicação durante o torneio. Segundo informações do El País, a entidade passou a disponibilizar intérpretes para garantir que o idioma possa ser utilizado sem restrições.

Espanhol tem peso no Mundial

A decisão também reflete a importância do espanhol dentro da própria Copa do Mundo. Além de o México ser um dos países-sede, os Estados Unidos possuem uma das maiores populações hispanofalantes do mundo.

Para muitos profissionais da imprensa, a restrição inicial era difícil de justificar em uma competição que reúne seleções, torcedores e jornalistas de dezenas de países onde o espanhol é uma das principais línguas de comunicação.

Em outro momento, Vini Jr. preferiu responder em português

A polêmica sobre a ausência do espanhol ganhou um novo capítulo, dessa vez com Vinícius Júnior se recusando a falar o idioma. Durante uma entrevista após o empate entre Brasil e Marrocos, um jornalista venezuelano fez uma pergunta ao atacante e pediu para que ele respondesse em espanhol.

No entanto, Vinicius optou por responder em português. Ao justificar a escolha, o camisa 7 destacou que estava representando a Seleção Brasileira e afirmou: "Estou com o Brasil, vou falar só em português".