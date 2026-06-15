Arábia Saudita x Uruguai: quem vai ganhar o jogo na Copa do Mundo?

O modelo estatístico da Fundação Getúlio Vargas (FGV) simulou 100 mil partidas entre Arábia Saudita e Uruguai, apontando cenário de domínio uruguaio no jogo do dia 15 de junho, pelo Grupo H.

Em termos gerais, o Uruguai aparece com 27,1% de chance de vitória contra apenas 2,0% da Arábia Saudita, enquanto o empate tem 12,1% de probabilidade.

O que o modelo projeta para a estreia

O resultado mais provável, segundo o modelo detalhado por placares, é vitória do Uruguai por 0 a 1, com 21,2% de probabilidade.

Em seguida, aparecem empate por 0 a 0 com 15,5%, vitória uruguaia por 1 a 0 com 7,2%, empate por 1 a 1 com 9,8% e vitória uruguaia por 0 a 2 com 15,1%.

O algoritmo usa inferência bayesiana, atualizando suas estimativas com base em todos os jogos internacionais desde janeiro de 2023, capturando o desempenho recente das equipes.