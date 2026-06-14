Quais países já foram proibidos de jogar a Copa do Mundo?

A Copa do Mundo é o principal torneio do futebol mundial, mas nem todas as seleções tiveram a oportunidade de disputar o campeonato ao longo da história. Em diferentes momentos, países foram proibidos de participar do Mundial por conta de guerras e conflitos armados, sanções políticas e punições impostas pela FIFA.

Confira a seguir os principais casos de seleções impedidas de disputar o torneio.

Caso mais recente: Rússia foi excluída das competições após invasão da Ucrânia

O caso mais recente de suspensão de uma seleção nacional da Copa do Mundo ocorreu com a Rússia.

Após a invasão da Ucrânia em 2022, a FIFA decidiu impedir a participação de equipes russas em competições oficiais. A restrição também inclui outras competições internacionais, como as Olimpíadas.

A medida retirou a Rússia da disputa por uma vaga na Copa do Mundo do Catar e também afetou clubes e atletas ligados ao país.

Espanha foi a primeira seleção excluída de uma Copa do Mundo

A Espanha tornou-se o primeiro país a ficar fora de uma Copa por motivos ligados a um conflito interno.

Em 1938, durante a Guerra Civil Espanhola (1936-1939), a Espanha não participou da Copa do Mundo realizada na França. O conflito interno inviabilizou a presença da seleção no torneio.

Alemanha e Japão ficaram fora após a Segunda Guerra Mundial

Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Alemanha e Japão sofreram sanções internacionais que afetaram diretamente suas participações esportivas.

As duas seleções foram suspensas das competições internacionais e não participaram das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 1950, disputada no Brasil.

Como consequência, ficaram fora do Mundial daquele ano.

África do Sul recebeu a punição mais longa da história

Um dos casos mais conhecidos de suspensão da Copa do Mundo aplicada pela FIFA envolve a África do Sul.

O país foi afastado das competições internacionais devido ao regime do apartheid, sistema de segregação racial que vigorou por décadas.

A punição começou na década de 1960 e impediu a seleção sul-africana de disputar as Copas de 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986 e 1990.

Após o fim do apartheid, a África do Sul voltou ao cenário internacional e conseguiu sua primeira classificação para uma Copa do Mundo apenas em 1998.

Irã fica fora de partidas durante conflito com o Iraque

Em meio à guerra entre Irã e Iraque na década de 1980, a seleção iraniana também acabou afastada das competições organizadas pela FIFA.

O país ficou fora da Copa do Mundo de 1986, realizada no México.

Durante a Guerra Irã-Iraque, a FIFA determinou que as partidas não poderiam ser disputadas em território iraniano por razões de segurança. O país não aceitou a condição de atuar em campos neutros e acabou ficando fora do caminho para a Copa do Mundo de 1986.

Guerra Civil tirou a Iugoslávia da Copa

A dissolução da antiga Iugoslávia provocou uma série de conflitos armados nos anos 1990.

Em meio à Guerra Civil Iugoslava e às sanções internacionais impostas ao país, a seleção acabou impedida de disputar a Copa do Mundo de 1994.

O conflito resultou posteriormente na formação de países como Croácia, Bósnia e Herzegovina, Eslovênia, Macedônia do Norte, Montenegro e Sérvia.

Líbia também foi alvo de sanções internacionais

A Líbia ficou fora da Copa do Mundo de 1994.

O país foi suspenso das competições internacionais durante a década de 1990 em meio às sanções impostas pela ONU ao regime de Muammar Al-Gaddafi após o atentado de Lockerbie. Com isso, a seleção ficou impedida de disputar competições da FIFA durante o período.

Seleções que ficaram fora da Copa por punições, desistências ou boicotes

Além dos países que foram suspensos da Copa do Mundo pela FIFA ou por sanções internacionais, algumas seleções ficaram fora do torneio por decisão própria, punições específicas ou dificuldades logísticas: