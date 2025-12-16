Economia

Macro em Pauta

Câmara aprova redução de imposto a SAFs e alíquota volta a 5%; veja as mudanças

Projeto agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 20h03.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 16 de dezembro, um destaque que reduz de 8,5% para 5% a alíquota aplicada às Sociedades Anônimas do Futebol (SAFs) no novo sistema tributário. A decisão ocorre em meio à reta final da votação da segunda etapa da regulamentação da reforma tributária.

A alteração foi proposta pelo PL e reverte uma decisão tomada horas antes, quando o plenário havia validado o texto-base sem mudanças nesse ponto. O projeto agora segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Além da redução da alíquota, o destaque aprovado também equipara o tratamento tributário das SAFs ao dos clubes associativos, por meio de uma emenda de redação. Com isso, ambos os modelos, SAFs e clubes associativos, estarão sujeitos às mesmas regras no novo regime, eliminando diferenças entre clube-empresa e associação tradicional.

Entenda as mudanças na tributação

O texto-base originalmente mantinha a alíquota de 8,5%, de acordo com a Lei Complementar nº 214, já sancionada e que estabelece o regime tributário específico das SAFs. O destaque aprovado restabelece a redação que havia sido inicialmente incluída pelo Senado, mas retirada pelo relator na Câmara, deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), ao resgatar dispositivos da versão original aprovada pelos deputados.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), havia combinado com líderes partidários deixar a análise dos destaques para esta terça-feira, a fim de ampliar o tempo de negociação e evitar novos impasses após a aprovação apertada de trechos sensíveis do texto-base.

A controvérsia sobre as SAFs faz parte de um debate maior sobre as mudanças feitas pelo Senado. Durante a votação do texto-base, Benevides reverteu diversas alterações dos senadores, mas decidiu manter a alíquota mais alta para as SAFs, o que levou partidos de oposição e parlamentares ligados ao setor esportivo a articular a derrubada desse ponto por meio do destaque.

Durante o debate, defensores da redução da alíquota argumentaram que o aumento da carga tributária poderia prejudicar a viabilidade financeira das SAFs, especialmente em um momento de reestruturação de clubes endividados. O modelo de clube-empresa foi defendido como uma ferramenta para o saneamento financeiro, a profissionalização da gestão e a atração de capital privado para o futebol brasileiro, principalmente fora do eixo dos grandes clubes.

A Câmara também revisitou o texto original e retirou do relatório final o trecho que previa isenção de multa punitiva para plataformas que colaborassem com o Fisco.

Novo capítulo da reforma tributária

A aprovação do destaque aconteceu após a Câmara ter validado, nesta segunda-feira, o texto-base do segundo projeto de lei complementar da reforma tributária, com 330 votos favoráveis e 104 contrários. O projeto conclui a regulamentação da reforma ao detalhar as regras dos novos tributos, como o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS).

O texto também cria o Comitê Gestor do IBS, responsável pela administração do imposto compartilhado entre União, estados e municípios, com uma estrutura própria, governança permanente, mandatos definidos e alternância entre representantes estaduais e municipais. Entre os destaques analisados nesta etapa, também esteve a proposta de retomar o teto de 2% para a tributação de bebidas açucaradas, um ponto sensível que não constava no texto-base.

Com a conclusão da análise dos destaques, a Câmara encerra a votação da segunda etapa da regulamentação da reforma tributária, e o texto final agora segue para sanção presidencial.

(Com informações da agência O Globo)

Acompanhe tudo sobre:SAFFutebolReforma tributária

Mais de Economia

Lula pede que Macron e Meloni deem aval ao acordo Mercosul-UE

Ministério de Portos vai acatar recomendação do TCU para leilão restritivo em Santos

Payroll: EUA cria 64 mil empregos em novembro, acima do esperado

Ata do Copom indica inflação em queda, mas mantém tom cauteloso sobre Selic

Mais na Exame

Brasil

Fim do contrato da Enel em SP? Como funciona o processo de caducidade

Mundo

PIB da Argentina cresce 0,3% no 3º trimestre, abaixo do esperado

Economia

Lula pede que Macron e Meloni deem aval ao acordo Mercosul-UE

Minhas Finanças

Abono salarial PIS/Pasep terá datas fixas a partir de 2026; confira calendário