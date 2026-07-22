Por que os filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie estão 'rejeitando' o sobrenome do pai?

A decisão de Vivienne de solicitar a retirada oficial do sobrenome do pai voltou a colocar em evidência a relação de Brad Pitt com os filhos que teve com Angelina Jolie. Aos 18 anos, a jovem entrou com um pedido na Justiça de Los Angeles para adotar legalmente apenas o sobrenome da mãe. A iniciativa segue decisões semelhantes tomadas por outros integrantes da família após a separação dos atores, em 2016.

Documentos obtidos pela revista "People" e pelo portal "TMZ" mostram que Vivienne pediu para alterar legalmente o nome para Vivienne Marcheline Jolie. No processo judicial, a razão apresentada para a solicitação aparece somente como um motivo "pessoal". A audiência responsável por analisar a mudança de nome está prevista para 2 de novembro.

Antes mesmo do pedido formal, Vivienne já havia deixado o sobrenome paterno de fora de atividades profissionais. Em 2024, quando participou da produção do musical "The Outsiders", vencedor do Tony Awards, prêmio do teatro dos Estados Unidos, seu nome apareceu nos créditos como Vivienne Jolie.

A decisão tem precedentes entre os filhos do ex-casal. Em 2024, Shiloh obteve autorização judicial para excluir "Pitt" do nome depois de completar 18 anos. Posteriormente, passou a utilizar "Shi" em trabalhos relacionados à dança. Zahara, de 21 anos, também deu início ao procedimento para formalizar uma alteração semelhante e aguarda a realização de uma audiência.

Maddox, atualmente com 24 anos, já havia adotado uma prática parecida no ambiente profissional. Nos créditos do filme Couture, no qual trabalhou como assistente de direção, ele assinou apenas com o sobrenome Jolie.

Entre os seis filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie, apenas Knox, irmão gêmeo de Vivienne, e Pax, de 23 anos, ainda possuem oficialmente o sobrenome do ator. Segundo o "TMZ", Pax também seria o único dos irmãos que mantém algum nível de contato com o pai.

O que aconteceu entre Brad Pitt e Angelina Jolie?

O afastamento de Brad Pitt dos filhos passou a ser relatado após o término do casamento com Angelina Jolie. A separação foi anunciada, em setembro de 2016, dias depois de um episódio ocorrido durante um voo particular da família. Na ocasião, Angelina acusou o então marido de comportamento abusivo durante a viagem, em uma situação que teria envolvido ela e os filhos. Pitt negou as acusações.

Autoridades dos Estados Unidos investigaram o episódio, entre elas o FBI, a polícia federal norte-americana, e o Departamento de Serviços para Crianças e Famílias de Los Angeles. As investigações não resultaram em acusações criminais contra Brad Pitt. O caso, no entanto, antecedeu uma disputa judicial que passou a envolver o divórcio, a guarda dos filhos e questões patrimoniais do ex-casal.

Nos anos seguintes, informações sobre o distanciamento entre Brad Pitt e parte dos filhos passaram a ser divulgadas publicamente. Alguns deles deixaram de utilizar o sobrenome paterno em atividades profissionais ou iniciaram processos para retirá-lo legalmente. Durante diferentes etapas da disputa judicial, Angelina afirmou que sua prioridade era preservar o bem-estar dos filhos.