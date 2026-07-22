EXCLUSIVO: CazéTV chega a 118 milhões de contas na Copa e cresce 114% em quatro anos

O alcance da CazéTV no YouTube mais do que dobrou na Copa do Mundo de 2026, indo de 55,6 milhões para 118,7 milhões de contas únicas.

Em quatro anos, desde a Copa do Catar, o canal de Casimiro Miguel cresceu 114%, segundo dados enviados com exclusividade à EXAME.

"A Copa de 2026 marcou uma inflexão no consumo de mídia esportiva no Brasil. Pela primeira vez, o digital foi o que mobilizou o crescimento de audiência", afirma Christian Mutzig, sócio da LiveMode, empresa responsável pela CazéTV.

Segundo ele, os jogos da Seleção foram mais assistidos do que em 2022, e todo o ganho veio do meio digital — o que, na sua avaliação, "muda o ponto de partida da conversa" para detentores de direitos, marcas e distribuidores de grandes eventos.

Os números da virada

O salto aparece em todas as pontas. Na final da Copa, o pico de dispositivos simultâneos da CazéTV passou de 4,85 milhões em 2022 para 20,56 milhões em 2026 — crescimento de 324%. O alcance da final subiu de 8,73 milhões para 38,72 milhões de contas únicas, alta de 344%.

Nos jogos do Brasil, o maior pico da Seleção na plataforma mais que triplicou entre as duas edições: de 6,9 milhões de dispositivos contra a Croácia, em 2022, para 21 milhões contra o Japão, em 2026.

"Chegamos à estreia da competição com 6,9 milhões de dispositivos como o maior pico da história de um jogo de futebol", diz. "Três jogos depois, o pico estava acima dos 20 milhões."

'O público escolheu assistir na CazéTV'

O dado que mais interessa ao modelo de negócio, porém, não envolve a Seleção. Três das cinco maiores audiências da CazéTV na Copa foram partidas sem exclusividade e sem o Brasil em campo.

A final entre Espanha e Argentina, transmitida por todas as detentoras de direitos, foi o terceiro maior pico da plataforma, e o topo ficou com França e Espanha, com 23,9 milhões de dispositivos conectados.

"O público escolheu assistir na CazéTV, no YouTube", afirma o executivo. Segundo ele, houve uma mudança de comportamento quase coletiva ao longo da competição, com locais públicos migrando para a transmissão da plataforma. "O jeito de fazer transmissão e a tecnologia para assistir a um esporte ao vivo mudaram. Esse caminho não tem mais volta", diz.

Mutzig afirma ainda que a audiência não caiu com a eliminação do Brasil — pelo contrário.

"As pessoas se conectaram com a nossa capacidade de contar as histórias da Copa", diz.

A plataforma emplacou 29 das 30 maiores audiências de transmissões esportivas do YouTube no mundo.

O modelo por trás dos números

Para a LiveMode, o resultado valida uma aposta comercial.

"Construímos um modelo em que os anunciantes fazem parte da experiência do torcedor, não a interrompem", diz Mutzig, ao afirmar que a combinação de direitos premium, distribuição aberta e um formato sustentável "amplia a audiência total do esporte".

O executivo credita o crescimento à consistência ao longo dos anos, e não de uma Copa para a outra.

"Os picos de audiência desta Copa foram construídos ao longo de anos", diz.

A empresa já projeta a próxima parada: a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

A Globo caiu, mas ainda lidera

A ascensão do streaming corre em paralelo à retração da TV aberta, ainda que a comparação exija cautela: a CazéTV mede contas e dispositivos no YouTube, enquanto a Globo trabalha com pontos de audiência e alcance de pessoas, aferidos por medição externa. São grandezas diferentes, mas apontam na mesma direção.

Na Copa de 2026, o alcance da Globo, somando TV aberta, SporTV e a plataforma GeTV, foi de 142,7 milhões de pessoas, segundo o Globo Esporte, ante 170 milhões na edição de 2022, de acordo com o Uol.

O pico de audiência da final também recuou. Em 2022, na partida Argentina x França, a Globo registrou 36 pontos de média no Painel Nacional de Televisão. Na final de 2026 (Argentina x Espanha), a emissora teve 27,8 pontos de média na Grande São Paulo, com a TV aberta somando 37,1 pontos ao incluir o SBT.

A liderança em alcance total ainda é da Globo. Mas o movimento que a CazéTV vinha apostando — de que a linguagem digital e a interação com o público jovem ganhariam terreno — se traduziu em números nesta Copa.