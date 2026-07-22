Novo 'chairman' da Vale reforça foco em disciplina financeira e busca por protagonismo

O novo presidente do Conselho de Administração da Vale (VALE3), Manuel Lino Silva de Sousa Oliveira, o "Ollie", publicou nesta quarta-feira, 22, uma carta ao mercado poucas horas após ser eleito pelos acionistas, na qual reforçou as prioridades que devem nortear a atuação do colegiado. O executivo afirmou que o colegiado seguirá comprometido com a execução do planejamento estratégico de longo prazo da companhia, mantendo foco na disciplina na alocação de capital e na "retomada sustentável e consistente do protagonismo" da empresa.

Na mensagem, o novo presidente do conselho destacou que a atuação do colegiado continuará alinhada ao trabalho da diretoria executiva.

"Para a plena execução dessa agenda, o conselho continuará atuando em permanente convergência e sinergia com o comitê executivo. Essa atuação harmônica e alinhada entre a supervisão do Conselho e a liderança executiva garante estabilidade, clareza de rumo e foco absoluto na entrega das metas operacionais e socioambientais estabelecidas", escreveu o novo chairman.

Ollie também colocou a governança corporativa entre as principais diretrizes de sua gestão à frente do conselho. Segundo o chairman, o colegiado permanecerá dedicado ao fortalecimento dos mecanismos de controle, transparência e prestação de contas.

"A evolução contínua da governança corporativa permanece no centro de nossas diretrizes. O Conselho de Administração segue firme no cumprimento de seu dever fiduciário, aprimorando constantemente os mecanismos de controle, transparência e prestação de contas, de forma a preservar e elevar as melhores práticas de mercado", afirmou.

Ollie foi eleito nesta quarta com 1,97 bilhão de votos

A carta foi divulgada poucas horas depois de os acionistas da Vale confirmarem Ollie como novo presidente do Conselho de Administração.

O português recebeu 1,97 bilhão de votos favoráveis, 105 milhões de votos contrários e 1,42 bilhão de abstenções, superando o atual vice-presidente do colegiado, Marcelo Gasparino, que obteve 1,06 bilhão de votos favoráveis, além de 1,18 bilhão de votos contrários e 1,25 bilhão de abstenções.

Na mesma assembleia, os acionistas também elegeram Ieda Gomes para a vaga aberta no conselho. A executiva recebeu 2,4 bilhões de votos favoráveis e derrotou José Maurício Coelho, ex-presidente da Previ, que obteve 628,5 milhões de votos. Ieda ocupará a cadeira deixada por Daniel Stieler até a assembleia de 2027.

A vitória de Ollie já era considerada provável antes da assembleia. Na véspera da votação, o mapa sintético consolidado dos votos enviados por meio do boletim de voto à distância mostrava vantagem do conselheiro sobre Gasparino, embora o resultado ainda dependesse da manifestação de grandes investidores estrangeiros que não haviam registrado seus votos antecipadamente.

Antes da eleição, a Vale também esclareceu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que a Previ não havia formalizado a indicação de um candidato à presidência do conselho, mas apenas declarado apoio a Ollie. Segundo a companhia, tanto Ollie quanto Gasparino apresentaram voluntariamente suas candidaturas durante reunião do colegiado realizada em 19 de junho, e ambos os nomes foram encaminhados por unanimidade pelo conselho para a decisão final dos acionistas.