Com público recorde, Flamengo ultrapassa 1 milhão de torcedores como mandante na temporada

A vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Cruzeiro na noite desta quarta-feira, no Maracanã, não apenas garantiu o clube nas quartas de final da Copa Libertadores, mas também estabeleceu o novo recorde de público do time no estádio.

Ao todo, 72.400 torcedores estiveram presentes na partida, superando a marca anterior do amistoso entre a Seleção Brasileira e o Panamá (6 a 2), realizado antes da Copa do Mundo, que registrou 72.140 espectadores.

Com o resultado expressivo na bilheteria, o Rubro-Negro ultrapassou a marca de 1 milhão de torcedores como mandante na temporada, alcançando o total acumulado de 1,038 milhão de pessoas.

O público se divide entre cinco competições: 609.844 no Campeonato Brasileiro, 215.632 na Libertadores, 103.956 no Campeonato Carioca, 64.470 na Recopa Sul-Americana e 44.292 no confronto diante do Vitória pela Copa do Brasil.

As operações realizadas no estádio do Maracanã, que contaram com públicos acima dos 70 mil nos duelos do Flamengo e seleção brasileira, foram conduzidas pela FutebolCard, plataforma líder em gestão de ingressos e programas de sócio-torcedor.

Para Robson Carlo, sócio-fundador da FutebolCard, empresa que faz gestão de ingressos e programas de sócio-torcedor (e que realizou essas operações do clube carioca), esses processos têm a ver com as novas tecnologias que transformaram o acesso aos estádios.

"É uma combinação que em muitos casos envolve venda, controle de acesso e o relacionamento direto com sócios-torcedores e torcedores comuns. Tudo isso, no resultado final, leva conforto e rapidez ao consumidor final", explica.

Receitas de bilheteira e matchday chegam a quase R$ 70 milhões neste ano

As receitas com bilheteria e operações de jogo (matchday) são pilares cruciais para a estabilidade do Flamengo, que impulsiona a independência financeira do clube ante a oscilação de outras fontes.

“Os números do Flamengo mostram uma mudança importante na forma como os clubes podem enxergar o dia de jogo. O estádio não é apenas o lugar onde a partida acontece, mas o ponto de encontro de uma série de negócios que, quando bem coordenados, aumentam o valor gerado por cada torcedor. No fim, não se trata apenas de colocar mais pessoas dentro do estádio, mas de fazer com que toda a jornada do torcedor seja melhor aproveitada pelo clube”, analisa Victor Schildt, professor de MBA em infraestrutura esportiva e CFO da Recoma, empresa de infraestruturas esportivas.

Em 2025, o clube arrecadou R$ 322 milhões em receitas de matchday (dias de jogo), o que engloba bilheteria, exploração do Maracanã e o programa de sócio-torcedor. O valor representou um crescimento de 26% em relação a 2024 e ajudou o clube a atingir uma receita bruta recorde de R$ 2,089 bilhões no período. Os números constam no balanço do clube divulgado ao final do ano passado.

“Hoje, o estádio precisa ser pensado como um ativo que vai muito além dos 90 minutos. O jogo continua sendo o grande ponto de encontro com o torcedor, mas existe uma oportunidade enorme de fazer com que esse espaço permaneça vivo durante toda a semana, com gastronomia, entretenimento, eventos corporativos, shows e experiências. O objetivo é transformar essas estruturas em destinos de lazer e convivência, capazes de gerar valor para os clubes durante todo o ano”, afirma Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, que faz gestão de camarotes.

Já em 2026, o rubro-negro já soma R$ 69,122 milhões somente com renda em bilheteria nos jogos como mandante. São R$ 34,687 milhões no Campeonato Brasileiro, R$ 17,623 mi na Copa Libertadores, R$ 8,692 mi na Recopa, R$ 5,069 no Campeonato Carioca e R$ 3,048 mi na Copa do Brasil. A renda da Supercopa não entra na conta porque o valor fica com a CBF.

Para Moises Assayag, especialista em finanças no futebol e sócio-diretor da Channel Associados, os números do Flamengo evidenciam o potencial de transformação da escala de sua torcida em uma fonte cada vez mais relevante de geração de receita.

“Mais do que o valor absoluto arrecadado, o que chama atenção no Flamengo é a capacidade de transformar escala de torcida em receita recorrente. Um milhão de pessoas passando pelo estádio não representa apenas bilheteria: representa uma base de consumidores que pode ser monetizada em diferentes momentos e por diferentes produtos no contexto do evento do jogo em si . Isso é extremamente relevante porque aumenta o valor econômico de cada torcedor e reduz a dependência do clube de receitas concentradas em direitos de transmissão, transferências de atletas ou premiações", diz.