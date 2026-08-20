Empresa brasileira cuida do gramado de um time que vale R$ 67 bilhões

O Dallas Cowboys, tradicional equipe do futebol americano, tem realizado o seu Summer Training Camp, em Oxnard, na Califórnia, visando a temporada 2026/2027 da NFL, que começa no dia 9 de setembro.

Além do condicionamento dos atletas e das estratégias da comissão técnica, um dos alicerces para o sucesso da preparação do time que tem cinco conquistas do Super Bowl passa diretamente pelo Brasil.

Toda a preparação e manutenção do campo de treinamento é realizada por uma empresa nacional especialista em engenharia e manutenção de gramados esportivos de alta performance.

No dia 27 de setembro, aliás, o time estará no Brasil e enfrentará o Baltimore Ravens no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em partida válida pela temporada regular da NFL. O jogo histórico marcará a primeira vez que a liga de futebol americano realiza uma partida oficial na cidade.

Parceria antiga

Pelo 5º ano consecutivo, o Dallas Cowboys, avaliado em US$ 13 bilhões (algo em torno de R$ 67 bi de reais) e eleita a franquia esportiva mais valiosa do planeta, confia o gramado de sua pré-temporada à World Sports. A equipe de engenharia e agronomia brasileira atua nos bastidores, executando diariamente manejos de precisão. O processo inclui o uso de sensores, testes mecânicos de tração e medições diárias de dureza da superfície.

“É motivo de orgulho ver que a expertise e a qualidade do serviço de uma empresa brasileira estão à altura das maiores exigências do esporte mundial. Estamos fazendo essa operação junto ao Dallas Cowboys pelo quinto ano seguido, o que reforça a confiança do clube no nosso trabalho”, afirma Roberto Gomide, fundador e CEO da World Sports.

“Cuidar do gramado da franquia esportiva mais valiosa do planeta requer excelência em cada detalhe. Nosso compromisso é transformar ciência, tecnologia e análise de dados em mais segurança, desempenho e qualidade para os atletas”, complementa o executivo.

Projetos na Copa

A World Sports também participou ativamente de projetos em campos da Copa do Mundo de 2026, como o do Estádio Akron e do Estádio Azteca (ambos no México); dos Centros de Treinamento do Chivas Guadalajara, do America, do Mayakoba e do Tijuana; e do Levi's Stadium, em São Francisco (nos Estados Unidos).

O trabalho em Oxnard, na Califórnia, foi realizado em parceria com Allen Reed, Sports Turf Manager do Dallas Cowboys, que passou mais de 20 anos gerenciando os gramados do Football Club Dallas (FC Dallas) na Major League Soccer (MLS) antes de assumir o desafio na National Football League (NFL).