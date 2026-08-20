Antes do Ravenna, Ronaldinho Gaúcho já teve 'rolê aleatório' na carreira no México

A notícia da contratação de Ronaldinho Gaúcho pelo modesto Ravenna, da terceira divisão da Itália, pegou o mundo do futebol de surpresa.

O brasileiro, de 46 anos e que estava aposentado, chegou ao país nesta quinta-feira para ser apresentado pela equipe. A chegada do ex-jogador do Barcelona faz parte dos planos do empresário Ignazio Cipriani, que assumiu o controle do Ravenna em 2024. O proprietário pretende levar o clube à primeira divisão do futebol italiano e ampliar sua presença fora do país.

No entanto, não foi a primeira vez que uma transferência do Bruxo surpreendeu o mundo da bola.

R10 no México

Em 2014, o Querétaro, do México, anunciou o pentacampeão como reforço do time, conhecido como Gallos Blancos. O craque, cria da base do Grêmio, vinha do histórico título da Libertadores com o Atlético-MG no ano anterior. Um clube com perfil regional ganhou as manchetes esportivas do mundo todo.

A apresentação oficial ocorreu em 12 de setembro de 2014, no estádio La Corregidora. A contratação foi considerada uma das mais impactantes da Liga MX na década.

Ronaldinho marcou seu primeiro gol pelo Querétaro em cobrança de pênalti contra o Chivas Guadalajara, ainda no Torneio Apertura de 2014.

O ponto alto de sua trajetória no México ocorreu no primeiro semestre de 2015. Sob o comando do técnico Víctor Manuel Vucetich, o Querétaro alcançou a final do Torneio Clausura, a primeira decisão de campeonato nacional da história do clube. Ronaldinho teve participação importante naquela campanha e ajudou a projetar ainda mais a equipe no cenário esportivo mexicano.

Um dos momentos mais emblemáticos aconteceu em abril de 2015, no lendário estádio Azteca, na Cidade do México, palco da Copa do Mundo deste ano. Ronaldinho marcou dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o tradicional América.

Embora o Querétaro tenha chegado à final do Clausura 2015, a equipe acabou superada pelo Santos Laguna na disputa pelo título. De acordo com o portal Telediario, Ronaldinho encerrou sua passagem pelo México com oito gols e seis assistências.

Em 2023, o próprio Ronaldinho recordou sua passagem pelo clube nas redes sociais e afirmou guardar “boas memórias” do país e da equipe mexicana.

Mais de uma década depois, a experiência de Ronaldinho Gaúcho, que teve uma das trajetórias mais incríveis do futebol moderno no Barcelona pré-Messi, agora ganha mais um destaque no noticiário esportivo com o modesto Ravenna, da terceira divisão italiana.