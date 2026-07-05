Quem vai jogar no lugar do Paquetá? Veja escalação do Brasil contra Noruega

Falta pouco para o jogo do Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O jogo acontece neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti terá dois desfalques importantes. Raphinha, que se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa direita, e Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão semelhante, na coxa esquerda.

Rayan, que já havia sido escolhido por Ancelotti para substituir Raphinha na vitória sobre o Japão, foi mantido entre os titulares.

Já no lugar de Paquetá, o escolhido foi Gabriel Martinelli, que fez um gol contra o Japão na fase de 16 avos.

Escalação do Brasil

Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vini Jr.

Onde assistir

TV: Globo, SBT, SporTV e N Sports

Globo, SBT, SporTV e N Sports Streaming: Ge TV (apenas no Globoplay) e CazéTV (YouTube)

O que está em jogo?

Brasil e Noruega disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Caso avance, a Seleção Brasileira enfrentará o vencedor do confronto entre México e Inglaterra.

A partida das quartas de final está prevista para o dia 11 de julho, em Miami, nos Estados Unidos.