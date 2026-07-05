Quem vai jogar no lugar do Paquetá? Veja escalação do Brasil contra Noruega

Gabriel Martinelli: o escolhido para substituir Lucas Paquetá nas oitavas de final
Redação Exame
Publicado em 5 de julho de 2026 às 15h40.
Última atualização em 5 de julho de 2026 às 15h41.
Falta pouco para o jogo do Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo.
O jogo acontece neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti terá dois desfalques importantes. Raphinha, que se recupera de uma lesão na parte posterior da coxa direita, e Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão semelhante, na coxa esquerda.
Rayan, que já havia sido escolhido por Ancelotti para substituir Raphinha na vitória sobre o Japão, foi mantido entre os titulares.
Já no lugar de Paquetá, o escolhido foi Gabriel Martinelli, que fez um gol contra o Japão na fase de 16 avos.
Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Rayan, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli e Vini Jr.
Brasil e Noruega disputam uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. Caso avance, a Seleção Brasileira enfrentará o vencedor do confronto entre México e Inglaterra.
A partida das quartas de final está prevista para o dia 11 de julho, em Miami, nos Estados Unidos.