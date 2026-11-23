Antes de ganhar dinheiro em Vice City, quem recebe um salário mínimo no Brasil precisa dedicar 61 horas de trabalho para comprar GTA 6. O tempo coloca o país em penúltimo lugar em uma comparação de 24 mercados, à frente apenas da Argentina, onde são necessárias 75,6 horas.

Na Austrália, bastam 4,9 horas. Os números são de um levantamento do playcasino.com enviado à EXAME, que comparou o preço da edição Standard na PlayStation Store com o salário mínimo por hora em cada local.

Os preços e os rendimentos considerados são os de 19 de novembro de 2026. O resultado brasileiro tem uma particularidade.

Convertidos pelo câmbio utilizado na pesquisa, os R$ 449,90 cobrados pelo jogo equivalem a US$ 77,44, o segundo menor preço do levantamento. Só a Nova Zelândia aparece abaixo, com US$ 76,85. O que aumenta a distância até a compra é a relação entre o preço e a remuneração mínima.

Como o preço de GTA 6 vira 61 horas de trabalho?

No Brasil, a conta parte do salário mínimo de R$ 1.621 por mês e do valor oficial de R$ 7,37 por hora, estabelecidos pelo Decreto 12.797/2025, em vigor desde janeiro. Dividir R$ 449,90 por R$ 7,37 resulta em aproximadamente 61 horas.

Outra forma de medir o peso da compra é compará-la ao rendimento mensal. O jogo consome 27,8% de um salário mínimo, por cálculo da reportagem.

Essa proporção considera o valor bruto, antes dos descontos e sem reservar dinheiro para despesas como moradia, alimentação e transporte. O indicador mede, portanto, quantas horas de remuneração equivalem ao preço do jogo.

Não significa que, depois desse período, o trabalhador terá o dinheiro disponível para gastá-lo integralmente com entretenimento.

“Convertido em dólar, o GTA 6 custa no Brasil menos do que em quase todos os países que comparamos. O problema é o salário mínimo: com R$ 7,37 por hora, o trabalhador precisa de mais de uma semana inteira de trabalho para comprar um único jogo, enquanto na Austrália bastam menos de cinco horas”, afirmam os responsáveis pelo levantamento, em declaração enviada à EXAME.

Brasil exige quase o dobro do tempo de Chile e Uruguai

A diferença também aparece entre os países latino-americanos. No Chile, a compra equivale a 31,1 horas de salário mínimo; no Uruguai, a 31,2 horas; e na Colômbia, a 32,7 horas.

Nos três casos, o tempo fica próximo da metade do registrado no Brasil. Isso acontece mesmo com preços em dólar superiores ao brasileiro.

O Uruguai tem o maior valor do levantamento, US$ 97,59, já com o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) de 22%. Chile e Colômbia aparecem com US$ 95,19 cada.

Na outra ponta, o trabalhador australiano precisa de cerca de um doze avos do tempo exigido do brasileiro. Depois da Austrália, os menores períodos aparecem no Reino Unido, com 5,5 horas, e na Irlanda, com 5,7 horas.

Quantas horas de salário mínimo pagam GTA 6 em cada lugar

A tabela reúne os resultados divulgados pelo playcasino.com. O levantamento inclui Porto Rico, território dos Estados Unidos, entre os 24 mercados comparados.

País ou território Horas de trabalho Austrália 4,9 Reino Unido 5,5 Irlanda 5,7 Alemanha 5,8 Nova Zelândia 5,8 Canadá 6,4 Porto Rico 8,5 Espanha 9,7 Estados Unidos 11,0 Costa Rica 22,4 Panamá 26,5 República Dominicana 30,7 Chile 31,1 Uruguai 31,2 Guatemala 31,7 México 32,5 Colômbia 32,7 Equador 33,1 Paraguai 37,6 África do Sul 49,6 Peru 54,6 Venezuela 57,8 Brasil 61,0 Argentina 75,6

Fonte: levantamento do playcasino.com enviado à EXAME, com preços e rendimentos de referência de 19 de novembro de 2026.

Por que a comparação exige alguns cuidados

O estudo considera a edição Standard de GTA 6 na PlayStation Store e os tributos aplicáveis nas condições escolhidas pelos pesquisadores. As conversões para dólar usam as taxas do serviço open.er-api.com de 19 de novembro.

Assim, a posição dos preços em dólar depende também do câmbio daquela data. Nos Estados Unidos e no Canadá, foram utilizados o salário mínimo federal e o menor preço possível, sem impostos estaduais ou provinciais.

Isso significa que o resultado não representa necessariamente o valor pago nem a remuneração mínima de todos os moradores desses países. Na República Dominicana, na Guatemala e no Panamá, onde os pisos variam por atividade, região ou porte empresarial, a pesquisa adotou a referência de grandes empresas na região da capital.

Quando o mínimo era mensal, a metodologia informa que o converteu em valor por hora a partir da jornada legal semanal. No Brasil, utilizou diretamente o valor-hora fixado pelo decreto.

A Venezuela recebeu um tratamento diferente: o cálculo usa o chamado ingreso mínimo integral, de US$ 240 mensais, em vez do salário mínimo legal. Por isso, essa posição não representa uma comparação estrita entre pisos salariais legais.

O recorte também se limita ao preço do jogo. Não inclui a compra do console ou o custo da conexão à internet, despesas adicionais para quem ainda não tem a estrutura necessária para jogar.