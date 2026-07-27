Por que a Fórmula 1 entra em férias no meio da temporada? Entenda a pausa obrigatória

Pausa da F1: as fábricas ficam impedidas de realizar atividades ligadas ao desenvolvimento dos carros ((Foto: Attila Kisbenedek / AFP))
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Publicado em 27 de julho de 2026 às 13h43.
A Fórmula 1 entrou oficialmente em seu tradicional recesso de verão após o Grande Prêmio da Hungria, disputado no último fim de semana. Com isso, pilotos e equipes terão algumas semanas longe das pistas antes da retomada da temporada, marcada para o fim de agosto, no GP da Holanda.
Mas essa pausa vai muito além de simples férias. Na principal categoria do automobilismo, o recesso é obrigatório e faz parte do regulamento esportivo da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), que determina a interrupção de diversas atividades das equipes.
A pausa foi criada para oferecer um período de descanso aos profissionais da categoria. Com o calendário cada vez mais extenso, a FIA passou a exigir um intervalo obrigatório entre julho e agosto para evitar que funcionários trabalhem durante todo o ano sem interrupções.
Desde que a Fórmula 1 passou a contar com 24 etapas por temporada, o maior calendário da história da categoria, a necessidade desse descanso se tornou ainda mais evidente.
Por regulamento, cada equipe deve cumprir 14 dias consecutivos de paralisação durante esse período. O intervalo pode ser escolhido livremente por cada escuderia, desde que respeite a janela estabelecida pela FIA.
Durante esses 14 dias, as fábricas ficam impedidas de realizar atividades ligadas ao desenvolvimento dos carros de Fórmula 1.
Entre as restrições estão:
As limitações também se aplicam aos funcionários e consultores diretamente envolvidos no projeto, desenvolvimento e produção dos carros.
A mesma regra vale para as fabricantes das unidades de potência, impedindo que os fornecedores de motores aproveitem o período para evoluir seus projetos e criar vantagem competitiva.
Sim. Embora o desenvolvimento dos carros seja proibido, algumas atividades continuam autorizadas durante o recesso.
As equipes podem realizar serviços de manutenção em equipamentos, além de efetuar reparos em carros danificados na corrida anterior à pausa, desde que obtenham autorização da FIA.
Também é permitido trabalhar em projetos que não tenham relação direta com a Fórmula 1, além da preparação logística necessária para a primeira etapa após o retorno do campeonato.
Não. Além do recesso de verão, a Fórmula 1 também prevê uma segunda paralisação obrigatória no fim da temporada.
Todos os anos, as fábricas interrompem suas atividades por nove dias consecutivos a partir de 24 de dezembro. As operações só podem ser retomadas no início de janeiro, seguindo o calendário definido pelo regulamento.
Após quase um mês sem corridas, a temporada de 2026 será retomada entre os dias 21 e 23 de agosto, com a disputa do Grande Prêmio da Holanda, no circuito de Zandvoort.
A prova abrirá a segunda metade do campeonato e marcará a 12ª etapa da temporada.