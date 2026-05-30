O que é o Ebola e por que autoridades monitoram viajantes vindos da África

A investigação de um caso suspeito de Ebola em São Paulo colocou novamente em evidência uma doença que, embora rara fora da África, é considerada uma das infecções virais mais graves conhecidas.

O Ebola pode apresentar taxa elevada de mortalidade e exige protocolos rigorosos de isolamento e monitoramento sempre que há suspeita da doença.

O vírus costuma surgir inicialmente com sintomas semelhantes aos de outras infecções, incluindo febre alta, dor de cabeça intensa, dores musculares, fadiga, náuseas, vômitos e diarreia.

Nos casos mais graves, a doença pode evoluir para hemorragias, falência de órgãos e choque.

O período de incubação varia entre dois e 21 dias após a exposição ao vírus.

Uma característica importante é que a transmissão só ocorre após o aparecimento dos sintomas, diferentemente de algumas doenças respiratórias que podem ser transmitidas antes dos primeiros sinais clínicos.

Atualmente, o surto monitorado pelas autoridades internacionais ocorre na República Democrática do Congo e está associado à cepa Bundibugyo do vírus.

Segundo especialistas, a transmissão ocorre principalmente por contato direto com sangue, secreções e fluidos corporais de pessoas infectadas.

Por esse motivo, o acompanhamento de viajantes provenientes de áreas afetadas é considerado uma das principais ferramentas de prevenção.

Vacinas atuais não foram desenvolvidas para a cepa em circulação

As autoridades sanitárias destacam que as vacinas disponíveis atualmente foram criadas para a cepa Zaire do Ebola.

Até o momento, não existem vacinas licenciadas nem tratamentos específicos com eficácia comprovada para a variante Bundibugyo, responsável pelo surto investigado no Congo.

Apesar disso, especialistas reforçam que o risco para o Brasil continua extremamente baixo e que o sistema de vigilância epidemiológica mantém protocolos preparados para identificar rapidamente casos suspeitos.

A orientação para profissionais de saúde é observar pacientes com febre e histórico recente de viagem para regiões com circulação do vírus ou contato com pessoas infectadas.