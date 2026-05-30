Portabilidade de previdência: transforme seus investimentos em até 300 mil Pontos BTG

Migrar uma previdência privada de instituição não é novidade — é um direito regulamentado pela SUSEP que qualquer investidor pode exercer sem custos de IR e sem interromper o rendimento acumulado.

O que muda agora é o incentivo concreto que o BTG Pactual colocou sobre a mesa: para quem já tem previdência em outro banco ou seguradora, a portabilidade para o BTG Pactual pode render até 300 mil Pontos BTG, transferíveis para as principais companhias aéreas do país.

A cada R$ 10 mil portados, o investidor acumula 1.000 pontos. Isso significa que uma carteira de R$ 100 mil equivale a 10 mil pontos; R$ 500 mil, a 50 mil pontos; e R$ 3 milhões ou mais atingem o teto de 300 mil Pontos BTG por CPF.

Para calcular a pontuação com base no seu saldo atual e comparar os fundos disponíveis, o BTG Pactual oferece um simulador gratuito na plataforma. Fazer uma simulação

Os Pontos BTG são creditados em duas parcelas — 50% em 11 de agosto e 50% em 29 de dezembro —, desde que o saldo permaneça investido até a data final de pagamento.

Mas os pontos são apenas a camada mais visível de uma decisão que pode ter impacto estrutural no patrimônio de quem investe em previdência com horizonte de longo prazo.

No BTG Pactual, a portabilidade dá acesso a mais de 150 fundos disponíveis, isenção de taxas de custódia, entrada e saída, estrutura multifundos com compensação de ganhos e perdas, além da ausência de come-cotas — mecanismo que, em fundos convencionais, antecipa o IR semestralmente e reduz o capital em rendimento.

Para quem utiliza o plano PGBL e faz a declaração completa do Imposto de Renda, há ainda o benefício fiscal de deduzir até 12% da renda bruta anual tributável — uma vantagem que permanece independentemente da campanha de pontos.

As regras da campanha que o investidor precisa conhecer

A campanha exige atenção a critérios precisos: qualquer descumprimento cancela o benefício integralmente. A elegibilidade está condicionada à portabilidade para um plano individual da seguradora BTG Pactual, com pedido aprovado até 3 de junho e transferência efetivada até 1º de agosto.

O valor mínimo é de R$ 10 mil, e a pontuação escala de forma linear — sem bônus por faixa — até o teto de 300 mil Pontos BTG por CPF. Portabilidades parciais são permitidas, desde que o valor portado respeite o mínimo exigido pelo plano de destino.

Há quatro exclusões que merecem verificação antes de qualquer solicitação:

Portabilidades internas — entre planos dentro do próprio BTG Pactual — não são elegíveis

Recursos já custodiados no banco

Transferências originárias da Icatu Seguros

O quarto ponto diz respeito à manutenção do saldo: como os pontos são creditados em duas parcelas, qualquer resgate realizado entre a efetivação da portabilidade e 29 de dezembro cancela automaticamente a segunda parcela.

A portabilidade para o BTG Pactual é feita em poucos cliques, sem sair de casa e sem taxa de entrada, saída ou custódia. O prazo para solicitar encerra em 3 de junho. Fazer a portabilidade do meu plano

Para participar, é necessário ter ou abrir conta corrente e conta investimento no BTG, com o Programa de Fidelidade Pontos BTG ativo. Os pontos acumulados são transferíveis para as principais companhias aéreas parceiras do programa — as condições de conversão e a lista atualizada de parceiros estão disponíveis no site do banco.

A campanha está aberta a pessoas físicas, clientes novos ou existentes, em todos os segmentos.

PGBL ou VGBL: qual plano recebe a portabilidade?

A regulação da SUSEP estabelece que a portabilidade só pode ocorrer entre planos do mesmo tipo: PGBL para PGBL, VGBL para VGBL. Antes de iniciar o processo, é necessário confirmar o tipo de plano atual e selecionar o fundo de destino correspondente dentro do BTG Pactual.

O PGBL é estruturado para quem faz a declaração completa do IR e contribui para o INSS ou regime próprio de previdência. Permite deduzir até 12% da renda bruta anual tributável, mas a tributação no resgate incide sobre o total acumulado — aportes e rendimentos.

O VGBL, por sua vez, é mais adequado para quem utiliza a declaração simplificada ou já esgotou o limite de dedução: o IR recai apenas sobre os rendimentos, não sobre o capital investido.

Em ambos os casos, a escolha do regime tributário determina o custo fiscal no momento do resgate. No regime progressivo, a alíquota sobe conforme o valor sacado — mais adequado para resgates menores ou horizontes mais curtos.

No regressivo, a alíquota decresce com o tempo de aplicação, chegando a 10% após dez anos, o que o torna estruturalmente mais eficiente para estratégias de longo prazo. Um aspecto relevante para quem já está nesse regime: a portabilidade não zera o prazo acumulado.

O tempo de permanência é integralmente preservado na migração, de modo que o investidor mantém o histórico de redução de alíquota ao trocar de instituição.

No BTG, é possível simular os benefícios fiscais da previdência antes de qualquer decisão. A ferramenta é gratuita e está disponível diretamente na plataforma. Simular os benefícios fiscais da minha previdência

Como fazer a portabilidade pelo app BTG Investimentos

O processo é digital e pode ser concluído em minutos diretamente pelo aplicativo:

Acesse "Investir" e selecione "Previdência"

Toque em "Fazer portabilidade"

Informe os dados do plano atual: CNPJ da seguradora, número do certificado e valor a ser portado

Escolha o fundo de destino dentro do BTG Pactual

Confirme a operação

Após a solicitação, a seguradora de origem tem até 5 dias úteis para processar a transferência, conforme regulação da SUSEP. O acompanhamento pode ser feito pelo app ou com suporte de um assessor BTG Pactual.

Traga seu plano para o maior banco de investimentos da América Latina e acesse mais de 150 fundos, assessoria especializada e taxa zero — sem precisar resgatar o que já acumulou. Conhecer a previdência privada do BTG