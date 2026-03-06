Fórmula 1 2026 começa com 11 equipes e um estreante

A temporada 2026 da Fórmula 1 começou nesta quinta-feira, 5, com o Grande Prêmio da Austrália, no circuito de Albert Park, em Melbourne.

O campeonato terá 11 equipes e apenas um estreante. O britânico Arvid Lindblad, de 18 anos, fará sua primeira temporada na categoria pela Racing Bulls. Ele substitui Isack Hadjar, que assinou com a Red Bull.

O Brasil será representado por Gabriel Bortoleto, da Audi. Em 2025, o piloto paulista de 21 anos terminou o Mundial de Pilotos na 19ª posição, com 19 pontos.

A temporada também marca a estreia da equipe Cadillac, que terá a dupla formada por Sergio Pérez, ex-Red Bull, e Valtteri Bottas, ex-Mercedes.

Duplas de pilotos da temporada 2026

McLaren : Lando Norris e Oscar Piastri

: Lando Norris e Oscar Piastri Red Bull : Max Verstappen e Isack Hadjar

: Max Verstappen e Isack Hadjar Ferrari : Lewis Hamilton e Charles Leclerc

: Lewis Hamilton e Charles Leclerc Mercedes : George Russell e Kimi Antonelli

: George Russell e Kimi Antonelli Williams : Alex Albon e Carlos Sainz

: Alex Albon e Carlos Sainz Audi : Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto

: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto Racing Bulls : Liam Lawson e Arvid Lindblad

: Liam Lawson e Arvid Lindblad Haas : Esteban Ocon e Oliver Bearman

: Esteban Ocon e Oliver Bearman Aston Martin : Fernando Alonso e Lance Stroll

: Fernando Alonso e Lance Stroll Alpine : Pierre Gasly e Franco Colapinto

: Pierre Gasly e Franco Colapinto Cadillac: Sergio Pérez e Valtteri Bottas

Calendário da temporada 2026

O calendário terá 24 etapas. Após a abertura na Austrália, a temporada passa por países como China, Japão, Estados Unidos e Brasil.

A etapa brasileira está marcada para 6 a 8 de novembro, no circuito de Interlagos, em São Paulo.

A última corrida do campeonato será disputada entre 4 e 6 de dezembro, em Yas Marina, nos Emirados Árabes Unidos.

Programação completa do GP da Austrália