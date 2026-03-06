Esporte

Fórmula 1 2026 começa com 11 equipes e um estreante

Duplas de pilotos estão definidas para a temporada que abre entre os dias 5 e 8 de março, em Melbourne, na Austrália

Fórmula 1: GP da Austrália é o ponto de partida da temporada da Fórmula 1 em 2026

A temporada 2026 da Fórmula 1 começou nesta quinta-feira, 5, com o Grande Prêmio da Austrália, no circuito de Albert Park, em Melbourne.

O campeonato terá 11 equipes e apenas um estreante. O britânico Arvid Lindblad, de 18 anos, fará sua primeira temporada na categoria pela Racing Bulls. Ele substitui Isack Hadjar, que assinou com a Red Bull.

O Brasil será representado por Gabriel Bortoleto, da Audi. Em 2025, o piloto paulista de 21 anos terminou o Mundial de Pilotos na 19ª posição, com 19 pontos.

A temporada também marca a estreia da equipe Cadillac, que terá a dupla formada por Sergio Pérez, ex-Red Bull, e Valtteri Bottas, ex-Mercedes.

Duplas de pilotos da temporada 2026

  • McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
  • Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar
  • Ferrari: Lewis Hamilton e Charles Leclerc
  • Mercedes: George Russell e Kimi Antonelli
  • Williams: Alex Albon e Carlos Sainz
  • Audi: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto
  • Racing Bulls: Liam Lawson e Arvid Lindblad
  • Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman
  • Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
  • Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto
  • Cadillac: Sergio Pérez e Valtteri Bottas

Calendário da temporada 2026

O calendário terá 24 etapas. Após a abertura na Austrália, a temporada passa por países como China, Japão, Estados Unidos e Brasil.

A etapa brasileira está marcada para 6 a 8 de novembro, no circuito de Interlagos, em São Paulo.

A última corrida do campeonato será disputada entre 4 e 6 de dezembro, em Yas Marina, nos Emirados Árabes Unidos.

Programação completa do GP da Austrália

  • Quinta-feira (5 de março), Treino Livre 1, 22h30
  • Sexta-feira (6 de março), Treino Livre 2, 2h
  • Sexta-feira (6 de março), Treino Livre 3, 22h30
  • Sábado (7 de março), classificação, 2h
  • Domingo (8 de março), corrida, 1h
