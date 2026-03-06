Fórmula 1 2026 começa com 11 equipes e um estreante

Fórmula 1: GP da Austrália é o ponto de partida da temporada da Fórmula 1 em 2026
Estagiária de jornalismo
Publicado em 6 de março de 2026 às 00h22.
Última atualização em 6 de março de 2026 às 06h11.
A temporada 2026 da Fórmula 1 começou nesta quinta-feira, 5, com o Grande Prêmio da Austrália, no circuito de Albert Park, em Melbourne.
O campeonato terá 11 equipes e apenas um estreante. O britânico Arvid Lindblad, de 18 anos, fará sua primeira temporada na categoria pela Racing Bulls. Ele substitui Isack Hadjar, que assinou com a Red Bull.
O Brasil será representado por Gabriel Bortoleto, da Audi. Em 2025, o piloto paulista de 21 anos terminou o Mundial de Pilotos na 19ª posição, com 19 pontos.
A temporada também marca a estreia da equipe Cadillac, que terá a dupla formada por Sergio Pérez, ex-Red Bull, e Valtteri Bottas, ex-Mercedes.
O calendário terá 24 etapas. Após a abertura na Austrália, a temporada passa por países como China, Japão, Estados Unidos e Brasil.
A etapa brasileira está marcada para 6 a 8 de novembro, no circuito de Interlagos, em São Paulo.
A última corrida do campeonato será disputada entre 4 e 6 de dezembro, em Yas Marina, nos Emirados Árabes Unidos.