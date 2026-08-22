A escadaria de Kobra que virou ponto de partida para um prédio em Pinheiros

Há empreendimentos que começam no papel. O ALMÁ Pinheiros começou no meio de uma escadaria. Entre as ruas Alves Guimarães e Cardeal Arcoverde, em Pinheiros, a Escadaria das Bailarinas se tornou um dos símbolos da arte urbana de São Paulo depois de ganhar, em 2018, uma intervenção de Eduardo Kobra.

O espaço, que estava deteriorado, foi recuperado pelo artista e transformado em uma obra a céu aberto, incorporada à paisagem do bairro.

Foi justamente ali que Rodrigo Putinato, CEO da SKR, encontrou o ponto de partida para um empreendimento de alto padrão. Em vez de apenas construir ao lado da escadaria, a companhia decidiu preservar a relação com o espaço urbano que já existia.

“Esse terreno não foi oferecido por um corretor. Foi escolhido por mim. Eu me perdi no bairro e parei no meio dessa escada”, destaca Putinato.

O resultado é o ALMÁ Pinheiros, desenvolvido pela SKR em parceria com a Munir Abbud. Com VGV de R$ 450 milhões, o empreendimento terá apartamentos de 85 a 150 metros quadrados, duas ou três suítes e valor médio de R$ 18.442 por metro quadrado. A entrega está prevista para fevereiro de 2030.

Alto padrão com foco em bem-estar

Com arquitetura assinada por Aflalo/Gasperini Arquitetos, paisagismo da TAGÜ Arquitetura da Paisagem e interiores de Juliana Abbud Arquitetura, o ALMÁ foi concebido com três níveis de lazer e um Rooftop Wellness.

O projeto reúne piscina de raia de 25 metros, academia, sauna seca, ofurô, salas de massagem, coworking, salão de festas, espaços de convivência e wine bar. No lobby de pé-direito duplo, a arquitetura ganha ainda um elemento pouco comum em empreendimentos residenciais: uma obra inédita de Eduardo Kobra, criada especialmente para o projeto.

Perspectiva do lobby do novo empreendimento da SRK: Almá tem entrevista prevista para 2030

Uma escadaria com história

A relação de Kobra com Pinheiros começou muito antes do ALMÁ. Nascido e criado no Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, o artista conta que seus primeiros trabalhos fora do bairro foram justamente na região de Pinheiros e Vila Madalena.

“Eu sou um cara que nasceu no bairro da Vila Madalena. O primeiro lugar que eu pisei fora do bairro foi aqui em Pinheiros, na Vila Madalena, aqui no fundo da Igreja do Calvário”, afirma.

Quando procurava um local para recuperar na cidade, encontrou a escadaria. O espaço precisava de manutenção e enfrentava problemas de segurança. Kobra decidiu recuperá-lo de forma voluntária.

“Eu vi um potencial nela, não só pela beleza, mas também porque me parecia que era um bem da cidade. Eu queria incentivar isso através da minha arte: que as pessoas passassem a olhar de uma forma diferente para esse espaço, cuidar, preservar, proteger.”

A intervenção transformou a escadaria em um ponto de referência de Pinheiros e reforçou a relação do artista com uma região que concentra galerias, ateliês, restaurantes e uma das cenas mais dinâmicas de arte urbana de São Paulo.

Almá Pinheiros: empreendimento terá apartamentos de 85 a 150 metros quadrados

Da rua para dentro do empreendimento

A ideia da SKR não era simplesmente construir ao lado da escadaria, mas fazer com que ela continuasse tendo papel na experiência do empreendimento. A resposta foi criar lojas distribuídas pelos patamares e uma praça voltada para a cidade, estabelecendo uma conexão entre o espaço público e o privado.

A relação se estende para dentro do edifício. No lobby de pé-direito duplo do ALMÁ, os moradores e visitantes encontrarão uma obra inédita de Kobra, criada especialmente para o empreendimento. Com aproximadamente 4,5 metros por 2,5 metros, a peça dialoga diretamente com a linguagem visual das bailarinas.

É a primeira vez que Kobra cria uma obra desse tipo para um empreendimento imobiliário em São Paulo. “Aqui eu tive completa liberdade. Um trabalho que eu criei espontaneamente, eles gostaram e abraçaram essa ideia criativa. Então, não é um trabalho comercial. Ele mantém as características da arte completamente livre”, diz Kobra.

Reconhecido internacionalmente por seus murais monumentais, o artista levou sua linguagem visual para cidades como Nova York, Paris, Miami, Tóquio e Amsterdã. Entre suas obras mais conhecidas está Etnias, criada para os Jogos Olímpicos Rio 2016. Seu trabalho combina retratos, memória, cores vibrantes e geometria para transformar a paisagem urbana.

A escolha do ALMÁ também tem relação com a forma como o artista seleciona seus projetos. “Minhas associações nunca são aleatórias. Embora eu receba inúmeros convites com marcas e tudo mais, a maioria deles eu acabo declinando porque gosto quando as coisas fazem mais sentido em relação à minha obra, ao significado que ela tem.”

Quando a cidade entra em casa

É dessa conexão que nasce um dos conceitos centrais do ALMÁ: a Arquitetura Viva, proposta pela SKR para definir projetos em que o edifício não se isola do entorno.

“A arquitetura viva é você conseguir trazer o seu exterior junto com o seu interior e transitar de uma forma única, aonde você se sinta passeando, vendo a arte fora ou a arte dentro da sua casa”

Rodrigo Putinato, CEO da SKR

No ALMÁ, a ideia aparece na relação com a escadaria, nas lojas, na praça e na obra de Kobra no lobby. A proposta é que a experiência do morador comece antes mesmo de entrar no apartamento.

A arte também chega à casa dos compradores. Quem adquiriu uma unidade na pré-venda e os clientes que comprarem durante o período de lançamento, até o fim de agosto, receberão uma Spray Can Art, peça colecionável produzida pelo Ateliê Kobra a partir de uma lata original utilizada pelo artista. “Não é todo mundo que consegue ter uma obra do Kobra dentro de casa; por isso essa ativação”, diz Putinato.

Para Kobra, o mais importante é que a parceria preserve o sentido que deu origem à sua relação com a escadaria: recuperar um espaço da cidade e fazer com que as pessoas voltem a olhar para ele. “Espero que as pessoas passem a olhar para esse espaço de uma forma diferente. Que cuidem, preservem, protejam”.

E assim, as bailarinas que ganharam a escadaria em 2018, agora também atravessam a porta do ALMÁ, levando para dentro do empreendimento um pouco da história e da identidade de Pinheiros.