Exclusivo: MC Hariel participa de hino oficial da Kings World Cup

MC Hariel, MC Marks, Kris R e De La Rose unem forças na faixa “Lá Vem Golaço”, que será o hino oficial da Copa do Mundo da Kings League de 2026. A música será lançada na próxima segunda-feira, 29 de dezembro, nas plataformas digitais.

O esporte é uma variante do futebol, mas jogado em dois tempos de 20 minutos com apenas sete jogadores em cada time. Criada pelo ex-jogador Gerard Piqué, a liga mistura futebol de sete (fut7) com entretenimento, reunindo atletas profissionais, ex-jogadores e influenciadores digitais em partidas curtas.

A edição de 2026 do torneio será disputada no Brasil, em janeiro de 2026.

Presença internacional

A gravadora Warner Music Brasil, produtora da música, afirma que o hino foi criado para representar o espírito da Kings League: intensidade, superação, jogo rápido e forte conexão com a cultura urbana e digital.

Os funkeiros MC Hariel e MC Marks se juntam a Kris R e De La Rose, nomes conhecidos nas cenas do reggaeton e do trap hispanoamericano. A ideia de "Lá Vem Golaço" é ter apelo internacional, afinal, é um torneio mundial.

“Com o lançamento do hino oficial, a Warner Music reforça sua conexão com grandes movimentos culturais e esportivos globais, ampliando o diálogo entre música, esporte e novas formas de consumo de entretenimento”, afirma Leila Oliveira, presidente da Warner Music Brasil.

O lançamento contará ainda com um videoclipe oficial, que combina imagens da Kings League com cenas dos artistas em estúdio.

Kings World Cup 2026

A Kings World Cup Nations 2026 será disputada no Brasil, reunindo seleções nacionais formadas por jogadores, criadores de conteúdo e ex-atletas.

O torneio começa no dia 3 de janeiro, com a grande final marcada para 17 de janeiro, no Allianz Parque. Esse jogo decisivo será exibido no Brasil pela CazéTV e pelo XSPORTS.

A proposta da liga é transformar o futebol em um produto de entretenimento multiplataforma, com transmissões ao vivo, interação com o público e regras surpreendentes que tornam cada jogo imprevisível. Esse modelo vem atraindo a atenção de patrocinadores e consolidando uma nova geração de torcedores.

