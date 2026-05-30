Santos x Vitória: horário, onde assistir e cenário do jogo

Santos e Vitória se enfrentam neste sábado, 30, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Santos tenta sair da parte de baixo da tabela

O Santos ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, com 18 pontos em 17 jogos — quatro vitórias, seis empates e sete derrotas —, além de 23 gols marcados, 28 sofridos e saldo de -5, com aproveitamento de 35%.

Na última rodada, o Peixe perdeu por 3 a 2 para o Grêmio, fora de casa.

Vitória busca aproximação do G-10

O Vitória aparece na 11ª posição, com 22 pontos em 16 partidas — seis vitórias, quatro empates e seis derrotas —, 20 gols marcados, 22 sofridos e saldo de -2, com aproveitamento de 45%.

Na rodada passada, a equipe baiana venceu o Internacional por 2 a 0, no Barradão.

Os quatro últimos colocados ao fim do campeonato serão rebaixados para a Série B.

Onde assistir Santos x Vitória ao vivo?

A partida terá transmissão do Sportv e Premiere.

Que horas é o jogo Santos x Vitória hoje?

O confronto acontece às 21h (de Brasília).