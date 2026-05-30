Esporte

Santos x Vitória: horário, onde assistir e cenário do jogo

Equipes duelam neste sábado, 30, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Brasileirão

PEDRO JUAN CABALLERO, PARAGUAI - 5 DE MAIO DE 2026: Neymar Jr., do Santos, observa durante a partida do grupo D da Copa CONMEBOL Sul-Americana 2026 entre Deportivo Recoleta e Santos, no Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. ( (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images))

PEDRO JUAN CABALLERO, PARAGUAI - 5 DE MAIO DE 2026: Neymar Jr., do Santos, observa durante a partida do grupo D da Copa CONMEBOL Sul-Americana 2026 entre Deportivo Recoleta e Santos, no Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, Paraguai. ( (Foto: Christian Alvarenga/Getty Images))

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 30 de maio de 2026 às 05h00.

Santos e Vitória se enfrentam neste sábado, 30, às 21h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Santos tenta sair da parte de baixo da tabela

O Santos ocupa a 17ª colocação do Brasileirão, com 18 pontos em 17 jogos — quatro vitórias, seis empates e sete derrotas —, além de 23 gols marcados, 28 sofridos e saldo de -5, com aproveitamento de 35%.

Na última rodada, o Peixe perdeu por 3 a 2 para o Grêmio, fora de casa.

Vitória busca aproximação do G-10

O Vitória aparece na 11ª posição, com 22 pontos em 16 partidas — seis vitórias, quatro empates e seis derrotas —, 20 gols marcados, 22 sofridos e saldo de -2, com aproveitamento de 45%.

Na rodada passada, a equipe baiana venceu o Internacional por 2 a 0, no Barradão.

Os quatro últimos colocados ao fim do campeonato serão rebaixados para a Série B.

Onde assistir Santos x Vitória ao vivo?

A partida terá transmissão do Sportv e Premiere.

Que horas é o jogo Santos x Vitória hoje?

O confronto acontece às 21h (de Brasília).

Acompanhe tudo sobre:Santos Futebol ClubeBrasileirãoAgenda de jogos
Próximo

Mais de Esporte

Athletico-PR x Mirassol: horário, onde assistir e cenário do jogo

Bahia x Botafogo: horário, onde assistir e cenário do jogo

Grêmio x Corinthians: horário, onde assistir e cenário do jogo

Flamengo x Coritiba: horário, onde assistir e cenário do jogo

Mais na Exame

Ciência

Terra já ultrapassou limite sustentável para humanidade, diz estudo

Minhas Finanças

Perdi o prazo para declarar o Imposto de Renda: o que acontece agora?

Esporte

Quanto valem os maiores craques do futebol? Ranking tem Yamal no topo e domínio de Barça e PSG

Um conteúdo Esfera Brasil

Entenda o que é a nova lei dos portos e como ela afeta o setor