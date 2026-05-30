Athletico-PR x Mirassol: horário, onde assistir e cenário do jogo

Athletico-PR e Mirassol se enfrentam neste sábado, 30, às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Athletico-PR quer seguir no G-4

O Athletico-PR ocupa a 4ª colocação do Brasileirão, com 27 pontos em 17 jogos — oito vitórias, três empates e seis derrotas —, além de 23 gols marcados, 18 sofridos e saldo de +5, com aproveitamento de 52%.

Na última rodada, o Furacão venceu o Remo por 2 a 1, fora de casa.

Mirassol tenta deixar a zona de rebaixamento

O Mirassol aparece na 18ª posição, com 16 pontos em 16 partidas — quatro vitórias, quatro empates e oito derrotas —, 18 gols marcados, 23 sofridos e saldo de -5, com aproveitamento de 33%.

Na rodada anterior, a equipe paulista venceu o Fluminense por 1 a 0.

Os quatro primeiros colocados do Brasileirão garantem vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Onde assistir Athletico-PR x Mirassol ao vivo?

A partida terá transmissão do Premiere.

Que horas é o jogo Athletico-PR x Mirassol hoje?

O confronto acontece às 16h (de Brasília).