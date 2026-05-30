Athletico-PR x Mirassol: horário, onde assistir e cenário do jogo

Estagiária de jornalismo
Publicado em 30 de maio de 2026 às 05h00.
Athletico-PR e Mirassol se enfrentam neste sábado, 30, às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Athletico-PR ocupa a 4ª colocação do Brasileirão, com 27 pontos em 17 jogos — oito vitórias, três empates e seis derrotas —, além de 23 gols marcados, 18 sofridos e saldo de +5, com aproveitamento de 52%.
Na última rodada, o Furacão venceu o Remo por 2 a 1, fora de casa.
O Mirassol aparece na 18ª posição, com 16 pontos em 16 partidas — quatro vitórias, quatro empates e oito derrotas —, 18 gols marcados, 23 sofridos e saldo de -5, com aproveitamento de 33%.
Na rodada anterior, a equipe paulista venceu o Fluminense por 1 a 0.
Os quatro primeiros colocados do Brasileirão garantem vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
A partida terá transmissão do Premiere.
O confronto acontece às 16h (de Brasília).