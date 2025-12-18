Além do funk: MC Hariel fecha 2025 com R$ 6 milhões em faturamento

O funkeiro MC Hariel termina 2025 com mais de R$ 6 milhões faturados exclusivamente em publicidade.

Entre as empresas que contrataram o paulistano estão Red Bull, Nike, Doritos, Jovi, Rider, Meta/WhatsApp, Jack Daniel’s, Clear Men e 99 Motos.

Prestes a completar 28 anos, Haridade, como é apelidado pelos fãs, é cobiçado pelas marcas, admirado pela música e recentemente também assumiu o papel de empresário.

“A minha Ferrari virou cimento e pedra”, disse o funkeiro em entrevista a EXAME alguns meses atrás. Na época, Hariel havia investido R$ 2,5 milhões do próprio bolso para criar a Zaori, uma casa para desenvolver artistas. Ele também é dono do selo Xaolin Records.

Atualmente, MC Hariel conta com 8,6 milhões de ouvintes mensais e mais de 5 bilhões de reproduções em sua carreira. O jovem funkeiro foi indicado ao Grammy Latino 2025 pela música "A Dança (Ao Vivo)", em parceria com Gilberto Gil, mas não participou do evento por ter o visto negado.

“Hariel se tornou mais do que um intérprete: é uma plataforma de valor completo, que integra repertório, discurso, reputação, impacto cultural e resultados comerciais”, afirma Rodrigo Oliveira, presidente da produtora GR6.

Quais os negócios de MC Hariel?

A Zaori é resultado direto de um movimento iniciado em 2021, quando Hariel decidiu reinvestir o advance — pagamento adiantado de contrato — que recebeu da gravadora.

O dinheiro, que poderia ter sido usado para ostentar carros de luxo, foi aplicado na construção de um centro com estúdios, estrutura de gestão de carreira e formação profissional.

“Outros MCs da minha geração compraram Ferrari e Porsche. Eu construí uma casa que abriga artistas”, afirma o paulista. “Esses dois milhões e meio foram todos do meu bolso, sem sócio, sem apoiador. É um investimento de longo prazo — estou pensando em retorno só para daqui cinco anos”.

A Zaori funciona como uma "fase 2" para talentos que já passaram pela curadoria da Xaolin Records, selo musical fundado pelo artista com o objetivo de identificar e formar novos nomes do funk, rap e trap.

Após um processo seletivo que envolveu mais de 40 jovens, Hariel selecionou três nomes para integrar a primeira leva da produtora: Beatriz Denaro, artista de rap e hip hop; MC Rah, com trajetória no funk e passagens por diferentes vertentes do gênero; e Kaessi, nome das batalhas de rima e com forte presença no trap.

A estrutura da Zaori inclui agenciamento de shows, criação de conteúdo e formação sobre direitos autorais, com aulas e cartilhas voltadas à profissionalização de artistas iniciantes.

Segundo Hariel, a intenção é garantir que os participantes compreendam os mecanismos da indústria e não apenas gravem músicas, mas construam carreira com autonomia. “A Zaori não é só estúdio, é uma escola de música periférica”, resume.

Quem é MC Hariel?

Nascido na Vila Aurora, zona norte da capital paulista, Hariel Denaro Ribeiro começou a compor aos 11 anos e trabalhou como entregador de pizza, lavador de carros e operador de telemarketing até lançar seu primeiro hit, Passei Sorrindo, em 2014.

Desde então, acumulou bilhões de streams e firmou-se como um dos principais nomes do funk consciente, estilo que aborda temas como desigualdade social e superação.

“É clichê, mas é verdade: não faço música por dinheiro. Se fosse por isso, já teria desistido”, diz o MC.

Apesar da fama, Hariel afirma que se reconhece mais como artista do que como executivo.

“Hoje sou 70% artista, 30% empresário. Mas estou estudando: leio livros, vejo vídeos, quero aprender”, diz.