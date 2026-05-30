Grêmio x Corinthians: horário, onde assistir e cenário do jogo

Grêmio e Corinthians se enfrentam neste sábado, 30, às 17h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Grêmio tenta embalar após vitória

O Grêmio ocupa a 14ª colocação do Brasileirão, com 21 pontos em 17 jogos — cinco vitórias, seis empates e seis derrotas —, além de 19 gols marcados, 20 sofridos e saldo de -1, com aproveitamento de 41%.

Na última rodada, o Tricolor gaúcho venceu o Santos por 3 a 2, em casa.

Corinthians quer subir na tabela

O Corinthians aparece na 15ª posição, também com 21 pontos em 17 partidas — cinco vitórias, seis empates e seis derrotas —, 15 gols marcados, 18 sofridos e saldo de -3, com aproveitamento de 41%.

Na rodada passada, o Timão venceu o Atlético-MG por 1 a 0, na Neo Química Arena.

Em caso de igualdade em pontos no Brasileirão, os critérios de desempate começam pelo número de vitórias.

Onde assistir Grêmio x Corinthians ao vivo?

A partida terá transmissão da TV Globo e Premiere.

Que horas é o jogo Grêmio x Corinthians hoje?

O confronto acontece às 17h30 (de Brasília).