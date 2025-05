O que é Kings League? Fenômeno entre jovens com time de Neymar leva 40 mil ao Allianz Parque

A primeira final da Kings League Brasil aconteceu no último domingo, 18 e já é um fenômeno que tem conquistado especialmente os jovens fãs de futebol, trazendo um formato inovador e dinâmico para o esporte.

Criada por Gerard Piqué, a liga mistura futebol de sete (fut7) com entretenimento, reunindo atletas profissionais, ex-jogadores e influenciadores digitais em partidas curtas, de 40 minutos divididos em dois tempos de 20 minutos, com regras especiais que tornam o jogo mais emocionante e rápido.

Futebol com influência digital

Um dos grandes destaques da Kings League Brasil é o time Furia, presidido por Neymar e Cris Guedes. No último domingo, 18 de maio de 2025, a Furia conquistou o título da primeira edição da liga brasileira em uma final eletrizante contra o Dendele FC, decidida nos shootouts após um empate de 5 a 5 no tempo normal.

O jogo foi realizado no Allianz Parque, em São Paulo, e reuniu um público recorde de 40.027 pessoas, mostrando a força e o apelo do torneio entre os jovens e famílias. A presença massiva no estádio evidencia o interesse crescente por formatos alternativos de futebol, impulsionados pelas redes sociais e pelo engajamento de celebridades.

Neymar vibra com a vitória da Furia

Neymar esteve presente no estádio, vibrando com a vitória do seu time e celebrando o sucesso do projeto, que já se prepara para a próxima etapa internacional: o Mundial de Clubes da Kings League, que será realizado em junho, em Paris.

O evento no Allianz Parque não só lotou o estádio como também evidenciou a mistura de esporte e entretenimento que a Kings League proporciona, com um público predominantemente jovem e familiar, e a participação ativa dos presidentes dos times dentro e fora de campo.

Esporte, entretenimento e o futuro do futebol

A proposta da liga é transformar o futebol em um produto de entretenimento multiplataforma, com transmissões ao vivo, interação com o público e regras surpreendentes que tornam cada jogo imprevisível. Esse modelo vem atraindo a atenção de patrocinadores e consolidando uma nova geração de torcedores.