Bahia x Botafogo: horário, onde assistir e cenário do jogo

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JANUARY 29: Danilo of Botafogo reacts during the match between Botafogo and Cruzeiro as part of Brasileirao 2026 at Estadio Olimpico Nilton Santos on January 29, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) (Wagner Meier/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 30 de maio de 2026 às 05h00.
Bahia e Botafogo se enfrentam neste sábado, 30, às 17h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Bahia ocupa a 8ª colocação do Brasileirão, com 23 pontos em 16 jogos — seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas —, além de 23 gols marcados, 22 sofridos e saldo de +1, com aproveitamento de 47%.
Na última rodada, o Tricolor perdeu por 3 a 2 para o Coritiba.
O Botafogo aparece na 10ª posição, com 22 pontos em 16 partidas — seis vitórias, quatro empates e seis derrotas —, 30 gols marcados, 29 sofridos e saldo de +1, com aproveitamento de 45%.
Na rodada passada, o clube carioca empatou em 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis.
Os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na fase de grupos da Libertadores, enquanto o quinto disputa as fases preliminares.
A partida terá transmissão da TV Globo e Premiere.
O confronto acontece às 17h30 (de Brasília).