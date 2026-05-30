Bahia x Botafogo: horário, onde assistir e cenário do jogo

Bahia e Botafogo se enfrentam neste sábado, 30, às 17h30 (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bahia tenta voltar ao G-6

O Bahia ocupa a 8ª colocação do Brasileirão, com 23 pontos em 16 jogos — seis vitórias, cinco empates e cinco derrotas —, além de 23 gols marcados, 22 sofridos e saldo de +1, com aproveitamento de 47%.

Na última rodada, o Tricolor perdeu por 3 a 2 para o Coritiba.

Botafogo vem de empate fora de casa

O Botafogo aparece na 10ª posição, com 22 pontos em 16 partidas — seis vitórias, quatro empates e seis derrotas —, 30 gols marcados, 29 sofridos e saldo de +1, com aproveitamento de 45%.

Na rodada passada, o clube carioca empatou em 1 a 1 com o São Paulo, no Morumbis.

Os quatro primeiros colocados garantem vaga direta na fase de grupos da Libertadores, enquanto o quinto disputa as fases preliminares.

Onde assistir Bahia x Botafogo ao vivo?

A partida terá transmissão da TV Globo e Premiere.

Que horas é o jogo Bahia x Botafogo hoje?

O confronto acontece às 17h30 (de Brasília).