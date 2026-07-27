Filip Krovinović: veja quem é o jogador croata contratado pelo Grêmio

O Grêmio confirmou nesta segunda-feira, 27, a contratação do meia Filip Krovinović. O jogador croata assinou contrato válido até dezembro de 2028 e chega para reforçar um setor considerado prioridade pela diretoria desde o início da temporada.

Aos 30 anos, Krovinović atua principalmente como meia ofensivo e desembarca em Porto Alegre após defender o Hajduk Split, da Croácia, clube pelo qual atuou nas últimas cinco temporadas.

Carreira construída no futebol europeu

Revelado pelo NK Zagreb, o meia construiu boa parte da carreira no futebol europeu. Em 2015, foi negociado com o Rio Ave, de Portugal, onde chamou atenção pelas atuações e trabalhou sob o comando do técnico Luís Castro na temporada 2016/17.

O desempenho em Portugal abriu as portas para o Benfica, que o contratou em 2017. Durante o período em Lisboa, o jogador também acumulou experiências no futebol inglês. Primeiro, foi emprestado ao West Bromwich Albion, equipe que conquistou o acesso à Premier League na temporada 2019/20. Depois, teve uma breve passagem pelo Nottingham Forest antes de retornar ao Benfica.

Títulos na Croácia antes da chegada ao Grêmio

Em 2021, Krovinović voltou ao seu país natal para vestir a camisa do Hajduk Split. No clube croata, conquistou duas edições consecutivas da Copa da Croácia, nas temporadas 2021/22 e 2022/23, além de terminar o Campeonato Croata como vice-campeão.

Além da trajetória por clubes, o novo reforço gremista também representou a Croácia nas categorias de base, defendendo as seleções sub-19 e sub-21.

Com a chegada de Krovinović, o Grêmio atende a uma das principais demandas do elenco para a sequência da temporada e ganha mais uma opção para a criação das jogadas no meio-campo. O meia assinou contrato com o clube gaúcho até o fim de 2028 e já está oficialmente integrado ao elenco tricolor.