Após Mundial de Clubes, Zenit paga multa de R$ 160 milhões e Gerson deixará o Flamengo

O volante Gerson está de saída do Flamengo após o clube russo Zenit confirmar o pagamento integral da multa rescisória de 25 milhões de euros — cerca de R$ 160 milhões na cotação atual — para contratar o meio-campista.

A informação foi confirmada pelo presidente do Zenit, Alexander Medvedev, que também revelou que o acordo foi fechado antes da participação do Flamengo no Mundial de Clubes FIFA 2025, mas a transferência só será oficializada após o término da competição.

Contrato de cinco anos no Zenit

Gerson aceitou a proposta do Zenit, que lhe oferecerá um contrato de cinco anos, com vencimentos quase três vezes maiores do que os que recebia no Flamengo. O jogador viajará à Rússia em voo fretado pelo clube para realizar exames médicos e assinar o contrato definitivo, que terá duração até o primeiro semestre de 2030.

A negociação ocorreu após o Flamengo reduzir a multa rescisória de Gerson para 25 milhões de euros, valor considerado baixo para os padrões europeus, o que facilitou a investida do Zenit, que já vinha monitorando o desempenho do meio-campista, inclusive durante o Mundial de Clubes. O clube russo destacou que Gerson foi um dos melhores em campo na vitória contra o Chelsea na competição.

Passagem vitoriosa no Flamengo

Repatriado pelo Flamengo em janeiro de 2023, após passagem pelo Olympique de Marselha, Gerson teve papel fundamental no clube carioca, acumulando 144 partidas, 12 gols e 24 assistências em sua segunda passagem. Com o Rubro-Negro, conquistou títulos importantes, como a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca.

A saída de Gerson representa uma movimentação financeira significativa para o Flamengo, que receberá cerca de R$ 160 milhões pela venda do jogador, valor que supera o investimento inicial de 16 milhões de euros feito para sua contratação em 2023.