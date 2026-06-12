De Petrópolis a Copa: quem é Luiz Henrique, atacante da Seleção Brasileira

Luiz Henrique: atacante reúne características interessantes para Copa
Colaboradora
Publicado em 12 de junho de 2026 às 17h54.
Última atualização em 12 de junho de 2026 às 17h59.
Luiz Henrique foi um dos atacantes chamados pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. O jogador foi convocado pela primeira vez em agosto de 2024 e neste ano disputará seu primeiro Mundial.
Revelado pelas categorias de base do Fluminense, o atacante de 25 anos nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Após se destacar pelas categorias de base do time carioca, ele subiu para o profissional, onde atuou por três temporadas.
Em 2022, Luiz Henrique chamou atenção do futebol europeu e o Fluminense acertou a transferência para o Real Betis, da Espanha. No time da La Liga, o jogador permaneceu por duas temporadas até retornar ao futebol brasileiro.
Após uma temporada abaixo das expectativas no Betis, com apenas um gol em 21 partidas disputadas, o atacante se transferiu para o Botafogo, onde conquistou a Libertadores e o Brasileirão. Pela equipe carioca, marcou 12 gols e distribuiu cinco assistências em 55 jogos. A passagem pelo Brasil, porém, foi curta: pouco depois, ele acertou com o Zenit, da Rússia, equipe que defende há duas temporadas.
Luiz Henrique atua como ponta-direita ele chamou atenção por ser um jogador de velocidade que pode atuar pelos lados do ataque.
Outro ponto importante é que o jogador tem força física, algo que pode ser um diferencial durante as partidas, podendo proteger bem a bola e arrancar em jogadas de profundidade.
Na Seleção Brasileira, ele já marcou gols importantes pelas eliminatórias para Copa do Mundo. Em setembro de 2024, ele marcou um dos gols sobre o Chile e na goleada contra o Peru.