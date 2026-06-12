De Petrópolis a Copa: quem é Luiz Henrique, atacante da Seleção Brasileira

Luiz Henrique foi um dos atacantes chamados pelo técnico Carlo Ancelotti para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026. O jogador foi convocado pela primeira vez em agosto de 2024 e neste ano disputará seu primeiro Mundial.

Quem é Luiz Henrique, da Seleção Brasileira?

Revelado pelas categorias de base do Fluminense, o atacante de 25 anos nasceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Após se destacar pelas categorias de base do time carioca, ele subiu para o profissional, onde atuou por três temporadas.

Em 2022, Luiz Henrique chamou atenção do futebol europeu e o Fluminense acertou a transferência para o Real Betis, da Espanha. No time da La Liga, o jogador permaneceu por duas temporadas até retornar ao futebol brasileiro.

Após uma temporada abaixo das expectativas no Betis, com apenas um gol em 21 partidas disputadas, o atacante se transferiu para o Botafogo, onde conquistou a Libertadores e o Brasileirão. Pela equipe carioca, marcou 12 gols e distribuiu cinco assistências em 55 jogos. A passagem pelo Brasil, porém, foi curta: pouco depois, ele acertou com o Zenit, da Rússia, equipe que defende há duas temporadas.

Como joga Luiz Henrique?

Luiz Henrique atua como ponta-direita ele chamou atenção por ser um jogador de velocidade que pode atuar pelos lados do ataque.

Outro ponto importante é que o jogador tem força física, algo que pode ser um diferencial durante as partidas, podendo proteger bem a bola e arrancar em jogadas de profundidade.

Na Seleção Brasileira, ele já marcou gols importantes pelas eliminatórias para Copa do Mundo. Em setembro de 2024, ele marcou um dos gols sobre o Chile e na goleada contra o Peru.