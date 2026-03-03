Everton x Burnley: onde assistir, horário e escalações

Freelancer
Publicado em 3 de março de 2026 às 11h55.
O Everton recebe o Burnley nesta segunda-feira, 3, às 16h30 no horário de Brasília, em partida válida pela Premier League.
O confronto será disputado no Goodison Park, estádio localizado na cidade de Liverpool, na Inglaterra.
O palco histórico, costuma receber grande público e é conhecido pela atmosfera intensa criada pelos torcedores.
O Everton ocupa a 9ª colocação na Premier League, com 40 pontos. Nos últimos cinco jogos, o time alternou resultados, com vitórias e tropeços que refletem um momento de oscilação, mas também de competitividade na metade de cima da tabela.
O Burnley vive momento delicado na Premier League e ocupa a 19ª colocação, com 19 pontos, dentro da zona de rebaixamento.
Na última rodada, os Clarets protagonizaram um jogo movimentado contra o Brentford: após sair perdendo por três gols de diferença, reagiram e buscaram o empate, mas acabaram sofrendo o gol decisivo nos minutos finais.
O resultado aumentou a pressão e torna ainda mais intensa a luta do time para escapar do rebaixamento nesta reta decisiva do Campeonato Inglês.
Everton (Técnico: David Moyes)
Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Onana, Garner; Harrison, Doucouré, McNeil; Calvert-Lewin.
Burnley (Técnico: Scott Parker)
Trafford; Roberts, O'Shea, Beyer, Taylor; Brownhill, Cullen; Gudmundsson, Ramsey, Odobert; Foster.
O jogo terá transmissão para o Brasil pelo Disney+.