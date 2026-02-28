Jogos de hoje, sábado, 28 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Os clássicos Borussia Dortmund x Bayern de Munique pelo Campeonato Alemão, Barcelona x Villarreal pelo Campeonato Espanhol e Liverpool x West Ham pelo Campeonato Inglês são os principais destaques do futebol deste sábado, 28 de fevereiro.
No Brasil, os confrontos decisivos dos estaduais como Novorizontino x Corinthians pelo Paulista, Botafogo x Boavista pelo Carioca e Cruzeiro x Pouso Alegre pelo Mineiro também movimentam o dia, além de partidas da MLS, Campeonato Italiano e Saudita.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Japonês
- 5h - V-Varen Nagasaki x Cerezo Osaka - Canal GOAT
- 2h - Fagiano Okayama x Nagoya Grampus - Canal GOAT
Premier League (Campeonato Inglês)
- 9h30 - Bournemouth x Sunderland - ESPN e Disney+
- 12h - Newcastle x Everton - Xsports e Disney+
- 12h - Burnley x Brentford - ESPN 4 e Disney+
- 12h - Liverpool x West Ham - Disney+
- 14h30 - Leeds x Manchester City - ESPN e Disney+
LaLiga (Campeonato Espanhol)
- 10h - Rayo Vallecano x Athletic Bilbao - ESPN 2 e Disney+
- 12h15 - Barcelona x Villarreal - ESPN e Disney+
- 14h30 - Mallorca x Real Sociedad - ESPN 2 e Disney+
- 17h - Oviedo x Atlético de Madrid - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Alemão
- 11h30 - Bayer Leverkusen x Mainz - CazéTV, Sportv e OneFootball
- 11h30 - Hoffenheim x St. Pauli - Canal GOAT e OneFootball
- 14h30 - Borussia Dortmund x Bayern - Xsports, Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Italiano
- 11h - Como x Lecce - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 14h - Hellas Verona x Napoli - CazéTV e Disney+
- 16h45 - Inter de Milão x Genoa - ESPN e Disney+
Campeonato Paulista
- 20h30 - Novorizontino x Corinthians - Record, CazéTV, TNT e HBO Max
Campeonato Carioca
- 19h30 - Botafogo x Boavista - Sportv e Premiere
Campeonato Mineiro
- 18h30 - Cruzeiro x Pouso Alegre - SportyNet e Premiere
MLS
- 16h30 - Chicago Fire x Montréal - Apple TV
- 21h30 - Real Salt Lake x Seattle Sounders - Apple TV
- 22h30 - Houston Dynamo x Los Angeles FC - Apple TV
Onde assistir ao vivo o jogo do Borussia Dortmund x Bayern; veja horário
O jogo Borussia Dortmund x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo na Xsports, Canal GOAT e OneFootball, às 14h30.
Que horas é o jogo do Barcelona?
O jogo Barcelona x Villarreal terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 12h15.
Qual canal irá passar o jogo do Corinthians pelo Paulista?
O jogo Novorizontino x Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV, TNT e HBO Max, às 20h30.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 28 de fevereiro.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 28 de fevereiro.
Record
- 20h30 - Novorizontino x Corinthians - Campeonato Paulista
Band
Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 28 de fevereiro.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 11h30 - Bayer Leverkusen x Mainz - Campeonato Alemão
- 19h30 - Botafogo x Boavista - Campeonato Carioca
ESPN
- 9h30 - Bournemouth x Sunderland - Campeonato Inglês
- 12h15 - Barcelona x Villarreal - Campeonato Espanhol
- 16h45 - Inter de Milão x Genoa - Campeonato Italiano
Premiere
- 19h30 - Botafogo x Boavista - Campeonato Carioca
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 9h30 - Bournemouth x Sunderland - Campeonato Inglês
- 12h15 - Barcelona x Villarreal - Campeonato Espanhol
- 14h - Hellas Verona x Napoli - Campeonato Italiano
- 16h45 - Inter de Milão x Genoa - Campeonato Italiano
CazéTV (YouTube)
- 11h30 - Bayer Leverkusen x Mainz - Campeonato Alemão
- 20h30 - Novorizontino x Corinthians - Campeonato Paulista
Apple TV
- 16h30 - Chicago Fire x Montréal - MLS
- 21h30 - Real Salt Lake x Seattle Sounders - MLS