Jogos de hoje, sábado, 28 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 08h00.

Os clássicos Borussia Dortmund x Bayern de Munique pelo Campeonato Alemão, Barcelona x Villarreal pelo Campeonato Espanhol e Liverpool x West Ham pelo Campeonato Inglês são os principais destaques do futebol deste sábado, 28 de fevereiro.

No Brasil, os confrontos decisivos dos estaduais como Novorizontino x Corinthians pelo Paulista, Botafogo x Boavista pelo Carioca e Cruzeiro x Pouso Alegre pelo Mineiro também movimentam o dia, além de partidas da MLS, Campeonato Italiano e Saudita.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Japonês

  • 5h - V-Varen Nagasaki x Cerezo Osaka - Canal GOAT
  • 2h - Fagiano Okayama x Nagoya Grampus - Canal GOAT

Premier League (Campeonato Inglês)

  • 9h30 - Bournemouth x Sunderland - ESPN e Disney+
  • 12h - Newcastle x Everton - Xsports e Disney+
  • 12h - Burnley x Brentford - ESPN 4 e Disney+
  • 12h - Liverpool x West Ham - Disney+
  • 14h30 - Leeds x Manchester City - ESPN e Disney+

LaLiga (Campeonato Espanhol)

  • 10h - Rayo Vallecano x Athletic Bilbao - ESPN 2 e Disney+
  • 12h15 - Barcelona x Villarreal - ESPN e Disney+
  • 14h30 - Mallorca x Real Sociedad - ESPN 2 e Disney+
  • 17h - Oviedo x Atlético de Madrid - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão

  • 11h30 - Bayer Leverkusen x Mainz - CazéTV, Sportv e OneFootball
  • 11h30 - Hoffenheim x St. Pauli - Canal GOAT e OneFootball
  • 14h30 - Borussia Dortmund x Bayern - Xsports, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Italiano

  • 11h - Como x Lecce - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 14h - Hellas Verona x Napoli - CazéTV e Disney+
  • 16h45 - Inter de Milão x Genoa - ESPN e Disney+

Campeonato Paulista

Campeonato Carioca

Campeonato Mineiro

MLS

  • 16h30 - Chicago Fire x Montréal - Apple TV
  • 21h30 - Real Salt Lake x Seattle Sounders - Apple TV
  • 22h30 - Houston Dynamo x Los Angeles FC - Apple TV

Onde assistir ao vivo o jogo do Borussia Dortmund x Bayern; veja horário

O jogo Borussia Dortmund x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo na Xsports, Canal GOAT e OneFootball, às 14h30.

Que horas é o jogo do Barcelona?

O jogo Barcelona x Villarreal terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 12h15.

Qual canal irá passar o jogo do Corinthians pelo Paulista?

O jogo Novorizontino x Corinthians terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV, TNT e HBO Max, às 20h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 28 de fevereiro.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 28 de fevereiro.

Record

  • 20h30 - Novorizontino x Corinthians - Campeonato Paulista

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 28 de fevereiro.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 11h30 - Bayer Leverkusen x Mainz - Campeonato Alemão
  • 19h30 - Botafogo x Boavista - Campeonato Carioca

ESPN

  • 9h30 - Bournemouth x Sunderland - Campeonato Inglês
  • 12h15 - Barcelona x Villarreal - Campeonato Espanhol
  • 16h45 - Inter de Milão x Genoa - Campeonato Italiano

Premiere

  • 19h30 - Botafogo x Boavista - Campeonato Carioca

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 9h30 - Bournemouth x Sunderland - Campeonato Inglês
  • 12h15 - Barcelona x Villarreal - Campeonato Espanhol
  • 14h - Hellas Verona x Napoli - Campeonato Italiano
  • 16h45 - Inter de Milão x Genoa - Campeonato Italiano

CazéTV (YouTube)

  • 11h30 - Bayer Leverkusen x Mainz - Campeonato Alemão
  • 20h30 - Novorizontino x Corinthians - Campeonato Paulista

Apple TV

  • 16h30 - Chicago Fire x Montréal - MLS
  • 21h30 - Real Salt Lake x Seattle Sounders - MLS
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos
