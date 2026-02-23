Everton x Manchester United: que horas e onde assistir ao jogo da Premier League

Campeonato inglês: Everton e Manchester United se enfrentam nesta segunda-feira (GLYN KIRK/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 10h42.
Everton e Manchester United se enfrentam nesta segunda-feira, 23, às 17h (horário de Brasília), pela 27ª rodada da Premier League. A partida será disputada no Hill Dickinson Stadium, com transmissão no plano premium do Disney+.
O Everton iniciou a rodada na oitava posição, com 37 pontos. A equipe vem de derrota por 2 a 1 para o Bournemouth e tenta se aproximar do G-4.
O Manchester United ocupa a quarta colocação, com 45 pontos. O time empatou por 1 a 1 com o West Ham na última rodada e soma nove jogos de invencibilidade na Premier League.
A partida começa às 17h (de Brasília), nesta segunda-feira, 23.
O confronto terá transmissão no plano premium do Disney+.
O Everton, comandado por David Moyes, não terá O'Brien, expulso contra o Bournemouth. A provável equipe é: Pickford; Patterson, Tarkowski, Branthwaite e Mykolenko; Garner, Gana Gueye e Dewsbury-Hall; Ndiaye, Barry e Tyrique George.
Pelo Manchester United, o técnico Michael Carrick não contará com Matthijs de Ligt, Dorgu e Mount, entregues ao departamento médico. A provável formação é: Lammens; Dalot, Maguire, Lisandro Martínez e Shaw; Casemiro, Mainoo e Bruno Fernandes; Diallo, Matheus Cunha e Mbeumo.