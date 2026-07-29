Esporte

Fase de grupos copa 2026

Itália x Estados Unidos pela VNL masculina: onde assistir ao jogo das quartas de final

Seleções se enfrentam nesta quinta-feira, 30, na China, em duelo que vale vaga nas semifinais da Liga das Nações de Vôlei

Itália x USA: Equipes se enfrentam pela VNL (Foto: IA)

Itália x USA: Equipes se enfrentam pela VNL (Foto: IA)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 29 de julho de 2026 às 13h58.

A Itália enfrenta os Estados Unidos nesta quinta-feira, 30, às 4h, de Brasília, em Ningbo Beilun, na China, pelas quartas de final da Liga das Nações Masculina de Vôlei (VNL) 2026. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv 2 e da VBTV.

As duas seleções disputam uma vaga nas semifinais da competição após campanhas muito parecidas na fase classificatória.

Onde assistir à Itália x Estados Unidos

  • Data: quinta-feira, 30 de julho
  • Horário: 4h (de Brasília)
  • Local: Ningbo Beilun, China
  • TV: Sportv 2
  • Streaming: VBTV

Como chegam as equipes

A Itália avançou ao mata-mata na quarta colocação da fase classificatória, com 26 pontos. A equipe somou oito vitórias e quatro derrotas em 12 partidas.

Os Estados Unidos terminaram logo atrás, em quinto lugar, com 25 pontos. Assim como os italianos, os norte-americanos venceram oito jogos e perderam quatro.

Os dois times já se enfrentaram nesta edição da VNL. No duelo da primeira fase, a Itália levou a melhor ao vencer por 3 sets a 2, em uma partida equilibrada decidida apenas no tie-break.

Brasil ficou fora da fase final

A seleção brasileira não conseguiu avançar ao mata-mata da Liga das Nações. O Brasil encerrou a primeira fase na nona colocação, com 19 pontos, após conquistar sete vitórias e sofrer cinco derrotas.

A fase final reúne os sete melhores colocados da etapa classificatória, além da China, que garantiu presença por sediar as finais da competição.

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