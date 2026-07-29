Itália anuncia retorno de Roberto Mancini após crise na seleção e saída de Gattuso

A Itália definiu o substituto do técnico Gennaro Gattuso. A Federação Italiana de Futebol (FIGC) oficializou nesta terça-feira, 28, o retorno de Roberto Mancini ao comando da seleção, encerrando um período de instabilidade iniciado com a saída do antigo treinador e agravado por mudanças na cúpula da entidade.

Aos 61 anos, Mancini inicia sua segunda passagem pela Azzurra depois de comandar a equipe entre 2018 e 2023. No primeiro ciclo, conquistou o título da Eurocopa, embora não tenha conseguido classificar a seleção para a Copa do Mundo de 2022.

Escolha encerra disputa interna na federação

O presidente da FIGC, Giovanni Malagò, afirmou que Mancini era a melhor alternativa disponível para assumir o projeto da seleção italiana.

A confirmação do treinador aconteceu em meio a uma reestruturação na entidade. Claudio Ranieri foi anunciado como novo diretor técnico para ocupar a vaga deixada por Paolo Maldini, que deixou o cargo apenas 16 dias após ser nomeado.

Caso Pirlo provocou mudanças nos bastidores

A troca de comando foi precedida por uma crise envolvendo Andrea Pirlo. O ex-jogador era o principal nome indicado por Maldini para assumir a seleção, mas sua candidatura foi vetada por Malagò após vir à tona sua ligação com a casa de apostas russa Fonbet, da qual se tornou embaixador global enquanto treinava o Dubai United.

A decisão provocou as saídas de Paolo Maldini e Leonardo, que apoiavam a contratação de Pirlo e optaram por deixar seus cargos na estrutura da seleção italiana.

Segundo Malagò, a decisão foi exclusivamente pessoal e não resultou de desentendimentos internos, embora tenha reconhecido a frustração dos dirigentes com o desfecho das negociações.

Mancini volta após passagens pelo Oriente Médio

Desde que deixou a seleção italiana em 2023, Roberto Mancini comandou a Arábia Saudita e, posteriormente, o Al Sadd, do Catar. Agora, retorna com a missão de reconstruir a equipe nacional após mais uma campanha frustrada em Eliminatórias e recolocar a Itália entre as principais seleções do futebol mundial.