Endrick de volta? Real Madrid prepara reformulação para a próxima temporada

Após uma temporada sem títulos e cercada de polêmicas, o Real Madrid prepara uma reformulação no elenco para 2026/27.

Segundo o jornal AS, da Espanha, a equipe espanhola está avaliando mudanças urgentes para a próxima temporada, dentre elas, a contratação de três a quatro reforços. Além da mudança no comando técnico. Álvaro Arbeloa não deve seguir como treinador e José Mourinho é o favorito a assumir o cargo.

Inclusive, o clube já teria entrado em contato com o treinador e aguarda uma resposta. A decisão estaria nas mãos do português, que atualmente defende o Benfica.

Real Madrid viveu temporada turbulenta

De acordo com o jornal, a diretoria do clube entende que o Real Madrid perdeu força ao longo da temporada devido às diversas lesões, como Rodrygo e Eder Militão, por exemplo. Além disso, as crises internas, envolvendo brigas entre jogadores, e a perda do título espanhol para o Barcelona pesaram.

Recentemente, Tchouameni e Valverde protagonizaram uma briga nos vestiários, e o uruguaio precisou ir para o hospital. Antes, Rudiger já havia brigado com o lateral Álvaro Carreras. Mbappé também teria se desentendido com membro da comissão técnica.

Álvaro Arbeloa, treinador da equipe, foi outro que colecionou polêmicas, a última envolvendo o capitão da equipe, Dani Carvajal.

O clube ainda tem a preocupação com a situação física de alguns atletas, como Mendy, Carvajal e o próprio Militão, além da possível saída de Alaba, o que acelerou o processo de busca por reforços no setor de defesa do campo.