Endrick de volta? Real Madrid prepara reformulação para a próxima temporada

Florentino Pérez: presidente do Real Madrid deve fazer grandes mudanças na equipe (Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)
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Publicado em 11 de maio de 2026 às 10h33.
Após uma temporada sem títulos e cercada de polêmicas, o Real Madrid prepara uma reformulação no elenco para 2026/27.
Segundo o jornal AS, da Espanha, a equipe espanhola está avaliando mudanças urgentes para a próxima temporada, dentre elas, a contratação de três a quatro reforços. Além da mudança no comando técnico. Álvaro Arbeloa não deve seguir como treinador e José Mourinho é o favorito a assumir o cargo.
Inclusive, o clube já teria entrado em contato com o treinador e aguarda uma resposta. A decisão estaria nas mãos do português, que atualmente defende o Benfica.
De acordo com o jornal, a diretoria do clube entende que o Real Madrid perdeu força ao longo da temporada devido às diversas lesões, como Rodrygo e Eder Militão, por exemplo. Além disso, as crises internas, envolvendo brigas entre jogadores, e a perda do título espanhol para o Barcelona pesaram.
Recentemente, Tchouameni e Valverde protagonizaram uma briga nos vestiários, e o uruguaio precisou ir para o hospital. Antes, Rudiger já havia brigado com o lateral Álvaro Carreras. Mbappé também teria se desentendido com membro da comissão técnica.
Álvaro Arbeloa, treinador da equipe, foi outro que colecionou polêmicas, a última envolvendo o capitão da equipe, Dani Carvajal.
O clube ainda tem a preocupação com a situação física de alguns atletas, como Mendy, Carvajal e o próprio Militão, além da possível saída de Alaba, o que acelerou o processo de busca por reforços no setor de defesa do campo.
Já na parte ofensiva, o clube não deve ter grandes mudanças, contando com Bellingham, Vinicius Junior e Mbappé, além de Endrick e Nico Paz podendo voltar ao clube na próxima temporada.