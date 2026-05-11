Esporte

Endrick de volta? Real Madrid prepara reformulação para a próxima temporada

Clube quer corrigir os erros de 2025/26 e voltar a ser a grande potência que era nos últimos anos

Florentino Pérez: presidente do Real Madrid deve fazer grandes mudanças na equipe (Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Florentino Pérez: presidente do Real Madrid deve fazer grandes mudanças na equipe (Tnani Badreddine/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 11 de maio de 2026 às 10h33.

Após uma temporada sem títulos e cercada de polêmicas, o Real Madrid prepara uma reformulação no elenco para 2026/27.

Segundo o jornal AS, da Espanha, a equipe espanhola está avaliando mudanças urgentes para a próxima temporada, dentre elas, a contratação de três a quatro reforços. Além da mudança no comando técnico. Álvaro Arbeloa não deve seguir como treinador e José Mourinho é o favorito a assumir o cargo.

Inclusive, o clube já teria entrado em contato com o treinador e aguarda uma resposta. A decisão estaria nas mãos do português, que atualmente defende o Benfica.

Real Madrid viveu temporada turbulenta

De acordo com o jornal, a diretoria do clube entende que o Real Madrid perdeu força ao longo da temporada devido às diversas lesões, como Rodrygo e Eder Militão, por exemplo. Além disso, as crises internas, envolvendo brigas entre jogadores, e a perda do título espanhol para o Barcelona pesaram.

Recentemente, Tchouameni e Valverde protagonizaram uma briga nos vestiários, e o uruguaio precisou ir para o hospital. Antes, Rudiger já havia brigado com o lateral Álvaro Carreras. Mbappé também teria se desentendido com membro da comissão técnica.

Álvaro Arbeloa, treinador da equipe, foi outro que colecionou polêmicas, a última envolvendo o capitão da equipe, Dani Carvajal.

O clube ainda tem a preocupação com a situação física de alguns atletas, como Mendy, Carvajal e o próprio Militão, além da possível saída de Alaba, o que acelerou o processo de busca por reforços no setor de defesa do campo.

Já na parte ofensiva, o clube não deve ter grandes mudanças, contando com Bellingham, Vinicius Junior e Mbappé, além de Endrick e Nico Paz podendo voltar ao clube na próxima temporada.

Acompanhe tudo sobre:Real MadridFutebol

Mais de Esporte

Napoli x Bologna: horário e onde assistir ao jogo desta segunda-feira

Jannik Sinner x Alexei Popyrin: horário e onde assistir ao Aberto de Roma

Neymar na Copa do Mundo 2026? Ancelotti define pré-lista

Quem vai ganhar a Copa do Mundo 2026? Números apontam para favorita isolada

Mais na Exame

Future of Money

Criptomoedas sobem com data oficial para análise de regulação nos EUA

Pop

'O Diário da Princesa 3' terá Anne Hathaway e outros rostos conhecidos

Brasil

Paraná Pesquisas: Moro lidera com folga disputa pelo governo do Paraná

Mundo

CNI propõe 32 medidas para melhorar relação entre Brasil e EUA; veja lista