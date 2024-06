Qual é a fortuna de Kylian Mbappé, capitão da França na Eurocopa 2024?

Kylian Mbappé, de 25 anos, já se consolidou como a face do futebol francês e mundial. O novo reforço do Real Madrid conquistou quatro prêmios de Jogador do Ano da Ligue 1, da França, e liderou a liga em gols por cinco temporadas consecutivas, em suas passagens pelo PSG e Mônaco. Atualmente, a fortuna de Mbappé é estimada em US$ 110 milhões (aproximadamente R$ 641 milhões). O valor da fortuna do craque francês deve aumentar com a anunciada transferência para o Real Madrid.

Fortuna Atual de Kylian Mbappé

Salário e Patrocínios

Mbappé recebe um salário de US$ 90 milhões (cerca de R$ 524 milhões) e US$ 20 milhões (aproximadamente R$ 116 milhões) em patrocínios. Ele também é uma figura significativa nas redes sociais, com 13,3 milhões de seguidores no Twitter e 111 milhões no Instagram. De acordo com a BetSperts, Mbappé pode ganhar até €1,2 milhão (cerca de R$ 7 milhões) por post no Instagram, tornando-o um dos atletas que mais lucram com a plataforma.

Mbappé é patrocinado por marcas de renome como Nike e Hublot. Em 2020, foi escolhido pela EA Sports para a capa do "FIFA 21", tornando-se um dos mais jovens a figurar solo na capa do jogo. Além disso, em 2021, ele lançou "Je m'appelle Kylian", uma graphic novel destinada a inspirar crianças a perseguirem seus sonhos. Em 2018, aos 19 anos, Mbappé tornou-se o segundo jogador mais jovem a marcar em uma final de Copa do Mundo, atrás apenas de Pelé.

Além de Nike, Mbappé tem parcerias com marcas como Oakley, Dior e Hublot. Esses acordos rendem aproximadamente US$ 18 milhões (cerca de R$ 105 milhões) por ano.

Coleção de carros e imóveis

A coleção de carros de Mbappé é impressionante, incluindo um Ferrari 488 Pista avaliado em aproximadamente €527,350 (cerca de R$ 3,07 milhões). Outros veículos em sua coleção incluem um Volkswagen Tiguan, um Mercedes-Benz V Class e um Range Rover. Ele também possui uma luxuosa cobertura em Paris, com vista para a Torre Eiffel, avaliada em cerca de £8 milhões (aproximadamente R$ 46,72 milhões).

Contratos e transferências

Em 2017, após se destacar pelo Monaco, Mbappé quase se transferiu para o Real Madrid, mas optou por se juntar ao PSG por um valor recorde de €180 milhões (cerca de R$ 1,05 bilhão). Ele se tornou capitão do PSG e maior artilheiro do clube, com 255 gols e seis títulos da Ligue 1 em sete temporadas. No entanto, ele não conseguiu levar o PSG ao título da Liga dos Campeões, perdendo a final de 2020 e sendo eliminado nas semifinais desta temporada.

Mbappé assinou recentemente um contrato com o Real Madrid de cinco anos no valor de €15 milhões (cerca de R$ 87,6 milhões) por ano após impostos, além de um bônus de assinatura de €150 milhões (cerca de R$ 876 milhões). Ele se prepara para liderar a França na Eurocopa 2024, com o objetivo de conquistar o terceiro título europeu do país.