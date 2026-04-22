Florentino assume controle em negociação de renovação de Vini Jr. com o Real Madrid

Vinicius Junior está em processo de renovação contratual com o Real Madrid. Com contrato válido até 2027, o jogador e o clube estão conversando sobre a possibilidade; no entanto, nada está concreto.

Após a eliminação para o Bayern de Munique, nas quartas de final da Champions League, o Real Madrid acelerou internamente para definir a situação de muitos atletas, dentre eles o brasileiro. O presidente do clube, Florentino Pérez, blindou o jogador e afirmou ser o responsável pelas negociações.

De acordo com o "Marca", da Espanha, Florentino Pérez teria dado um aviso direto aos dirigentes, afirmando total confiança em renovar o vínculo do atacante e afastar o assédio de outros clubes no jogador. Equipes sauditas teriam demonstrado interesse em Vini.