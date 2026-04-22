Esporte

Florentino assume controle em negociação de renovação de Vini Jr. com o Real Madrid

Brasileiro tem contrato até 2027, e situação no clube fez dirigente se tornar responsável pelas conversas

Vini Junior: desempenho do atleta tem sido alvo de críticas na temporada ((Foto: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images))

Vini Junior: desempenho do atleta tem sido alvo de críticas na temporada ((Foto: Burak Akbulut/Anadolu via Getty Images))

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 22 de abril de 2026 às 14h22.

Vinicius Junior está em processo de renovação contratual com o Real Madrid. Com contrato válido até 2027, o jogador e o clube estão conversando sobre a possibilidade; no entanto, nada está concreto.

Após a eliminação para o Bayern de Munique, nas quartas de final da Champions League, o Real Madrid acelerou internamente para definir a situação de muitos atletas, dentre eles o brasileiro. O presidente do clube, Florentino Pérez, blindou o jogador e afirmou ser o responsável pelas negociações.

De acordo com o "Marca", da Espanha, Florentino Pérez teria dado um aviso direto aos dirigentes, afirmando total confiança em renovar o vínculo do atacante e afastar o assédio de outros clubes no jogador. Equipes sauditas teriam demonstrado interesse em Vini.

"A posição do dirigente é firme. Vinícius é tratado internamente como patrimônio do clube, tanto no presente quanto no futuro, e a renovação do contrato é vista como um caminho natural. Qualquer ajuste no elenco ou mudança de rota passa pela permanência do atacante em um cenário de protagonismo e satisfação em Madri", disse o Marca.

Embora o momento seja turbulento, com Vinicius Junior sendo criticado e vaiado por parte da torcida devido ao seu desempenho abaixo do esperado, a boa relação de Pérez e do brasileiro poderia ser fundamental no processo de renovação.

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