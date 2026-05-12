Esporte

Endrick cresce na hora certa e entra forte na disputa por vaga na Copa

Atacante do Lyon é o segundo brasileiro com mais participações em gols na Europa desde janeiro e chega em alta antes da convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo

Endrick: jogador atualmente joga pelo Lyon, da França (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)

Endrick: jogador atualmente joga pelo Lyon, da França (Richard Callis/Sports Press Photo/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 12 de maio de 2026 às 13h24.

A uma semana da convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, Endrick chega em alta e ganha força na disputa por uma vaga no ataque da Seleção Brasileira.

Desde sua estreia pelo Lyon, no início de janeiro, o atacante de 20 anos é o segundo brasileiro com mais participações diretas em gols na Europa. Segundo levantamento do Sofascore obtido pelo jornal O Globo, Endrick soma 17 participações em gols em 21 partidas pelo clube francês, com oito gols marcados e nove assistências.

O único brasileiro à frente dele no período é Vinicius Junior. O atacante do Real Madrid acumula 20 participações em gols desde janeiro, com 16 gols e quatro assistências em 27 jogos.

Vini Jr. lidera

Além do bom momento individual, Endrick aparece à frente de concorrentes diretos por uma vaga no ataque da seleção.

No ranking de jogadores brasileiros na Europa que tiveram participações diretas em gols desde janeiro, João Pedro (Chelsea) aparece em terceiro, com 15 participações em 24 jogos. Logo atrás está Raphinha (Barcelona), com 13 em 17 partidas.

Veja o ranking

  • Vinicius Junior (Real Madrid) — 20 participações em gols (16 gols e 4 assistências) em 27 jogos
  • Endrick (Lyon) — 17 participações em gols (8 gols e 9 assistências) em 21 jogos
  • João Pedro (Chelsea) — 15 participações em gols (13 gols e 2 assistências) em 24 jogos
  • Raphinha (Barcelona) — 13 participações em gols (10 gols e 3 assistências) em 17 jogos
  • Gabriel Martinelli (Arsenal) — 11 participações em gols (6 gols e 5 assistências) em 29 jogos
  • Igor Jesus (Nottingham Forest) — 10 participações em gols (8 gols e 2 assistências) em 23 jogos
  • Matheus Cunha (Manchester United) — 6 participações em gols (5 gols e 1 assistência) em 17 jogos
  • Richarlison (Tottenham) — 5 participações em gols (3 gols e 2 assistências) em 9 jogos

Os números de Endrick ganham ainda mais força quando o recorte é eficiência. Entre os atacantes brasileiros que atuam na Europa, o jogador do Lyon é o segundo que menos precisa de minutos para participar de um gol: uma participação a cada 93 minutos. Apenas Raphinha tem média melhor, com uma participação a cada 89 minutos.

O desempenho coloca Endrick em evidência justamente na reta final antes da convocação de Ancelotti, que acontece na próxima segunda-feira, dia 18. Nesta semana, o técnico enviou uma pré-lista com 55 jogadores à Fifa.

Acompanhe tudo sobre:FutebolJogadores de futebolEndrickSeleção Brasileira de FutebolCopa do Mundo

Mais de Esporte

Guia dos estádios da Copa do Mundo de 2026: capacidade, história e jogos de cada sede

Taffarel relembra drama do tetra e aponta desafios da Seleção para a Copa

Casemiro pede Neymar na Copa e diz que atacante 'muda o jogo' da Seleção

Neymar dentro ou fora da Copa do Mundo 2026? Presença na pré-lista não garante convocação

Mais na Exame

geral

União Europeia barra importações de carne e produtos de origem animal do Brasil; entenda o motivo

Brasil

'Pesquisa de hoje não é pesquisa de amanhã', diz Temer sobre eleição

Pop

PlayStation Store anuncia redução dos preços de mais de 3 mil jogos

Mercados

Petrobras: 'vai acontecer já já um aumento de preço da gasolina', diz Magda