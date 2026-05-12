Endrick cresce na hora certa e entra forte na disputa por vaga na Copa

A uma semana da convocação final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, Endrick chega em alta e ganha força na disputa por uma vaga no ataque da Seleção Brasileira.

Desde sua estreia pelo Lyon, no início de janeiro, o atacante de 20 anos é o segundo brasileiro com mais participações diretas em gols na Europa. Segundo levantamento do Sofascore obtido pelo jornal O Globo, Endrick soma 17 participações em gols em 21 partidas pelo clube francês, com oito gols marcados e nove assistências.

O único brasileiro à frente dele no período é Vinicius Junior. O atacante do Real Madrid acumula 20 participações em gols desde janeiro, com 16 gols e quatro assistências em 27 jogos.

Vini Jr. lidera

Além do bom momento individual, Endrick aparece à frente de concorrentes diretos por uma vaga no ataque da seleção.

No ranking de jogadores brasileiros na Europa que tiveram participações diretas em gols desde janeiro, João Pedro (Chelsea) aparece em terceiro, com 15 participações em 24 jogos. Logo atrás está Raphinha (Barcelona), com 13 em 17 partidas.

Veja o ranking

Vinicius Junior (Real Madrid) — 20 participações em gols (16 gols e 4 assistências) em 27 jogos

(Real Madrid) — 20 participações em gols (16 gols e 4 assistências) em 27 jogos Endrick (Lyon) — 17 participações em gols (8 gols e 9 assistências) em 21 jogos

(Lyon) — 17 participações em gols (8 gols e 9 assistências) em 21 jogos João Pedro (Chelsea) — 15 participações em gols (13 gols e 2 assistências) em 24 jogos

(Chelsea) — 15 participações em gols (13 gols e 2 assistências) em 24 jogos Raphinha (Barcelona) — 13 participações em gols (10 gols e 3 assistências) em 17 jogos

(Barcelona) — 13 participações em gols (10 gols e 3 assistências) em 17 jogos Gabriel Martinelli (Arsenal) — 11 participações em gols (6 gols e 5 assistências) em 29 jogos

(Arsenal) — 11 participações em gols (6 gols e 5 assistências) em 29 jogos Igor Jesus (Nottingham Forest) — 10 participações em gols (8 gols e 2 assistências) em 23 jogos

(Nottingham Forest) — 10 participações em gols (8 gols e 2 assistências) em 23 jogos Matheus Cunha (Manchester United) — 6 participações em gols (5 gols e 1 assistência) em 17 jogos

(Manchester United) — 6 participações em gols (5 gols e 1 assistência) em 17 jogos Richarlison (Tottenham) — 5 participações em gols (3 gols e 2 assistências) em 9 jogos

Os números de Endrick ganham ainda mais força quando o recorte é eficiência. Entre os atacantes brasileiros que atuam na Europa, o jogador do Lyon é o segundo que menos precisa de minutos para participar de um gol: uma participação a cada 93 minutos. Apenas Raphinha tem média melhor, com uma participação a cada 89 minutos.

O desempenho coloca Endrick em evidência justamente na reta final antes da convocação de Ancelotti, que acontece na próxima segunda-feira, dia 18. Nesta semana, o técnico enviou uma pré-lista com 55 jogadores à Fifa.