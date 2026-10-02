Filmes, novelas e entrevistas: 5 campanhas da semana para conferir

RESUMO ＋ Nesta semana, TikTok, On, Prada, Latam e a Estrella Galicia lançaram campanhas publicitárias com diferentes formatos audiovisuais. As ações reuniram nomes como Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Zendaya, Jake Gyllenhaal e Carlos Sainz em histórias inspiradas em filmes de ação, sitcom e entrevistas.

Sitcom, filmes de ação e até uma entrevista com um dos principais nomes da Fórmula 1. Nesta semana, destacaram-se narrativas de formatos diferentes, mas que usam o próprio audiovisual como linguagem.

As collabs com celebridades também foram destaque, especialmente por criarem histórias, personagens e situações para construir suas mensagens.

Confira as cinco campanhas que chegaram ao mercado nos últimos dias e chamaram atenção da EXAME pelas escolhas criativas.

Fernandas no TikTok

O TikTok reuniu Fernanda Montenegro e Fernanda Torres em uma campanha criada pela AKQA para mostrar como uma descoberta na plataforma pode ganhar espaço na vida real. No filme, Montenegro encontra na plataforma conteúdos sobre jardinagem, aprende sobre cultivo e passa a cuidar das próprias flores. A experiência termina com um buquê feito pela atriz para presentear a filha nos bastidores de sua peça de teatro.

On, Zendaya e kung fu

Para apresentar a sua segunda coleção em parceria com Zendaya, a On criou uma campanha inspirada em clássicos filmes de ação. Dirigido pelo trio argentino Pantera, o vídeo coloca a atriz em cenas coreografadas de artes marciais que destacam movimento e performance. A coleção foi desenvolvida novamente com o estilista Law Roach. O lançamento também apresenta uma nova versão do tênis Cloudnova Moon, inspirado na silhueta Mary Jane.

Prada, Jake Gyllenhaal e existencialismo

A Prada levou Jake Gyllenhaal para uma expedição em meio às paisagens geladas da Islândia na campanha “To The Summit”, para apresentar a coleção de óculos Linea Rossa. O filme explora resistência, adaptação e visibilidade diante de condições extremas. A produção combinou imagens captadas em ambientes naturais com cenas gravadas em estúdio em Nova York.

A novela vertical da Latam

A Latam, por meio do Latam Pass, transformou o universo das milhas em uma sitcom para mostrar como compras, serviços e outras escolhas do dia a dia podem gerar benefícios. Em parceria com a Endemol Shine Brasil e o Google, a série “As escolhas de Emilia” acompanha a personagem de Julia Ferrari em um condomínio fictício. Com Otávio Müller no elenco, a produção terá nove episódios de três minutos, publicados às terças e quintas-feiras ao longo de outubro.

A exclusiva de Carlos Sainz

A Estrella Galicia levou o criador de conteúdo Rodolpho Santos a Madrid para entrevistar o piloto Carlos Sainz durante o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1. O roteiro foi criado com ajuda dos fãs, que dias antes interagiram enviando perguntas que gostariam de fazer ao piloto. A ação aconteceu no Estrella Galicia 0,0 Rooftop Experience e aproximou a comunidade brasileira dos bastidores da competição.